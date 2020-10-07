Омбудсмен призвал политические партии вернуться в правовое поле

Омбудсмен Токон Мамытов выступил с обращением к политическим партиям и объединениям.

«Прошу в ваших мыслях, а также чувствах и эмоциях, которые определяют ваши решения и поступки, подкрепляют в стремлении добиться справедливости и мотивируют к действиям, на первое место поставить всеобщее благо и безопасность Кыргызстана», — призвал Токон Мамытов.

По его словам, без возвращения в правовое и мирное русло, без соблюдения Конституции и законов, без учета конституционных прав всех соотечественников — простых граждан, врачей, учителей, журналистов, военнослужащих, представителей частного малого и среднего бизнеса, сотрудников государственных учреждений и структур — каждого кыргызстанца, нельзя обеспечить безопасность и независимость Кыргызстана.

«Ваше желание и самое главное — ваше право жить в справедливом государстве и добиваться этой справедливости, когда она нарушается, не подлежит сомнению или оспариванию. Но добиваться этой справедливости нужно с пониманием ценности безопасности нашей страны. Нельзя давать волю негативным и разрушающим эмоциям, иначе последствия могут быть очень тяжелыми для всех кыргызстанцев», — отметил Токон Мамытов.

Да, не все еще у нас в республике хорошо и идеально. Но и не все однозначно плохо.

Акыйкатчи напомнил: опыт первых двух революций показал, что после них Кыргызстану пришлось пережить очень серьезные политические и, как следствие, экономические и социальные потрясения. И для большинства граждан республики жизнь после этих двух революций не стала лучше и легче.

«В эти дни мы переживаем третью революцию, которая не должна повторить ошибки первых двух. Есть претензии к тому, как 4 октября прошли парламентские выборы, и тем более к их итогу. Но вы смогли донести свое несогласие до всей страны. И даже до зарубежных государств. Призываю все политические силы республики вернуться в правовое поле и дальше идти мирным, законным путем. Не только отстаивая свои права, но также соблюдая права всех граждан нашей республики, в том числе бишкекчан», — обратился Токон Мамытов.

Он также призвал более серьезно и с должным вниманием отнестись к привлечению и необходимости участия молодежи в государственном управлении, во всех ветвях власти.