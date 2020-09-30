Редкий Mercedes-Benz 1957 года продали за $1,15 миллиона

Редкий экземпляр Mercedes-Benz 300 SL Gullwing 1957 года выпуска продали за рекордную сумму $1 миллион 152 тысячи. Об этом сообщается на сайте по продаже классических и экзотических автомобилей Bring A Trailer.

Машина первоначально принадлежала ​​клиенту в Бельгии, который хранил немецкую классику до 1981-го. Следующие 22 года она была в Великобритании, а затем в Канаде.

С 2014 по 2016 год проведена комплексная реставрация. За это время автомобилю возвращен первоначальный оттенок Blaugrau, а в интерьере переоборудована обивка, включая серо-голубые тканевые чехлы на подушках сидений.

Mercedes-Benz 300 SL пользуется огромным спросом среди состоятельных коллекционеров. Из-за малого тиража (1,4 тысячи) стоимость купе на аукционах составляет $1-1,5 миллиона.