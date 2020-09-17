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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Экс-министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев не считает себя виновным

Экс-министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева водворили в СИЗО-1. Такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека.

Отвечая на вопрос журналистов, Космосбек Чолпонбаев заявил, что не считает себя виновным.

Бывший чиновник не стал комментировать свое уголовное дело.

Бывший министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев задержан сотрудниками ГСБЭП. Ранее Финпол возбудил уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением в отношении ответственных лиц Минздрава КР.

По версии следствия, руководящие лица Министерства здравоохранения, злоупотребляя своим служебным положением, а также вопреки интересам народа и государства заключили нерентабельный контракт на предоставление консультационных услуг, который нанес государственному бюджету ущерб на сумму около 9 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165553/
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