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В милиции объяснили, по какому делу Кайрата Осмоналиева вызывали на допрос

Члена ЦИК Кайрата Осмоналиева вызывали в милицию на допрос в связи с поступившим ранее заявлением. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

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Уточняется, что в мае с заявлением в правоохранительные органы обратился Н. Абдрахманов. Он указал, что 3 мая в социальной сети Facebook в группе «Акыйкат КG» аккаунты под никами Малика Асылбек кызы и Кайрат-Кунтуу (Кайрат Осмоналиев) распространили в отношении его и коллег недостоверные сведения, порочащие честь и достоинство.

«Заявление зарегистрировано в ЕРПП по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Для объективности проводится полное и всестороннее расследование. В связи с пандемией коронавируса милиция расследовала тяжкие и особо тяжкие преступления. Поскольку сейчас эпидемиологическая ситуация улучшилась, следователи начали приглашать участников по остальным материалам досудебных производств. 7 сентября следователь по телефону сообщил Кайрату Осмоналиеву, что он будет приглашен по повестке для принятия процессуального решения по материалу», — отметили в УВД.

Напомним, что заявление в правоохранительные органы на Кайрата Осмоналиева подал некто Абрахманов за репост публикации о коррупции в МИД. Милиция возбудила дело по статье 186 «Нарушение неприкосновенности частной жизни».

Член ЦИК ранее высказал предположение, что вызов в органы связан с его позицией в вопросе об отказе в регистрации партии «Бутун Кыргызстан». При его рассмотрении Кайрат Осмоналиев выступил против и обвинил экс-омбудсмена Турсунбая Бакир уулу в исполнении политического заказа.

Большинство членов Центризбиркома проголосовали против регистрации «Бутун Кыргызстана».

Турсунбай Бакир уулу потребовал от ЦИК отказать партии «Бутун Кыргызстан» в регистрации на основании того, что ее лидер Адахан Мадумаров изменил порядок в списке, исключив из него бывшего нардепа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164529/
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