В Бишкеке завтра пройдет международная акция «Диктант Победы». Об этом сообщили в Российском центре науки и культуры.

По его данным, акция будет проходить в один день в 75 странах мира, начнется в 17.00 по местному времени.

«Участникам предстоит ответить на 25 вопросов, пять из которых посвящены вкладу государств Средней Азии в Победу над фашизмом. Диктант будет на русском языке. Из-за эпидемиологической обстановки просим учесть, что количество мест ограничено. Зарегистрированные участники могут подходить к РЦНК начиная с 16.30», — проинформировали в центре.

Принять участие в акции «Диктант Победы» также можно в режиме онлайн.