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Общество

Освобождение Батукаева. Атамбаев прервал молчание и прислал на волю заявление

В августе 2020 года Первомайский районный суд Бишкека по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева приговорил Алмазбека Атамбаева к 11 годам лишения свободы, бывшего генпрокурора Индиру Джолдубаеву к выплате штрафа в 5 миллионов сомов. Бывшего советника главы ГСИН Калыбека Качкыналиева — к двум годам лишения свободы. В связи с тем, что срок содержания под стражей истек, его отпустили из-под стражи в зале суда. Академика Абдухалима Раимжанова признали виновным, но в связи с истечением срока давности ему не назначили наказание. Бишкекский городской суд оставил приговор в силе.

Сегодня бывший президент, содержащийся под арестом в СИЗО ГКНБ, прервал молчание и передал в СМИ заявление.

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По словам Алмазбека Атамбаева, большинство людей до сих пор не знает правды, верят разным слухам и клевете, так как суды проходили в закрытом режиме и все материалы дела засекречены.

Он признал, что действительно планировал спецоперацию по экстрадиции Жаныша Бакиева в Кыргызстан, как и признал, что спецоперация была провалена.

«К сожалению, операция ГКНБ была провалена. Думаю, что придет время, когда можно будет выяснить причины провала и виновных в этом. Допускаю, что, возможно, кто-то был в этом лично заинтересован, а может быть, просто так сложились обстоятельства. Но в том, что государство должно принимать все меры к тому, чтобы такие преступники, как Жаныш Бакиев, были привлечены к реальной ответственности, я глубоко убежден и сейчас», — написал Алмазбек Атамбаев.

Он считает, что вынесенным приговором Жанышу Бакиеву и его подельникам фактически дали статус неприкосновенности.

Алмазбек Атамбаев теперь уповает на суд народа, суд истории и Божий суд.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163766/
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