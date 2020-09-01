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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. На митинге рассказали, почему протестуют против «Кыргызстана»

У здания Верховного суда начался митинг. Собрались сторонники и противники партии «Кыргызстан».

Митингующие против регистрации политорганизации на выборы — члены других партий, участвующих в избирательной кампании, хотят, чтобы суд принял справедливое решение. По их словам, они не имеют личных претензий к партии «Кыргызстан», а выступают за объективное решение суда.

Напомним, что партия «Кыргызстан» опоздала со сдачей документов. Ее лидер Канат Исаев утверждает, что с документами они успели, заминка возникла из-за «незначительной бумажки». Политобъединение снято с гонки решением Центризбиркома. Канат Исаев обратился в суд, чтобы опротестовать решение избирательной комиссии. Суд вынес решение в пользу «Кыргызстана».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163719/
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