Выборы-2020. На митинге рассказали, почему протестуют против «Кыргызстана»

У здания Верховного суда начался митинг. Собрались сторонники и противники партии «Кыргызстан».

Митингующие против регистрации политорганизации на выборы — члены других партий, участвующих в избирательной кампании, хотят, чтобы суд принял справедливое решение. По их словам, они не имеют личных претензий к партии «Кыргызстан», а выступают за объективное решение суда.

Напомним, что партия «Кыргызстан» опоздала со сдачей документов. Ее лидер Канат Исаев утверждает, что с документами они успели, заминка возникла из-за «незначительной бумажки». Политобъединение снято с гонки решением Центризбиркома. Канат Исаев обратился в суд, чтобы опротестовать решение избирательной комиссии. Суд вынес решение в пользу «Кыргызстана».