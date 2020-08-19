Ошибочка вышла. ФОМС указал, что первый случай COVID-19 выявили 5 февраля

Согласно базе данных Фонда ОМС «Пролеченный случай COVID-19» первый случай коронавирусной инфекции зафиксировали в Кыргызстане 5 февраля 2020 года. Об этом говорится в проекте постановления правительства об освобождении от сооплаты больных с COVID-19, вынесенного на общественное обсуждение Минздравом.

Отметим, официально первые случаи заражения коронавирусом выявили в Кыргызстане 18 марта в Сузакском районе Джалал-Абадской области у паломников, вернувшихся из Саудовской Аравии.

В Минздраве отметили, что документ готовил ФОМС. Заместитель главы последнего Клара Оскомбаева объяснила дату технической ошибкой. «Первый случай зарегистрировали 18 марта. Пациента госпитализировали в Джалал-Абадскую больницу. Его выписали 5 апреля и внесли в базу данных, чтобы предъявить счет к оплате ФОМС. Таким образом, первый больной в нашей базе появился 5 апреля, но при подготовке документа указали ошибочно 5 февраля», — отметила она.