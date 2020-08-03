Выборы-2020. Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов могут баллотироваться

Лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев и бывший глава МЧС Дуйшенкул Чотонов могут баллотироваться в Жогорку Кенеш. Юрист Таалайгуль Токтакунова объяснила 24.kg почему.

По ее словам, оба не считаются осужденными, поскольку их уголовное дело по статье «Коррупция» решением суда направлено на пересмотр. Следовательно, все предыдущие решения Фемиды, по которым они были признаны виновными и осуждены, аннулированы.

«В законодательстве нет нормы, запрещающей моим подзащитным участвовать в парламентских выборах-2020. Да, суд идет, но ни Текебаев, ни Чотонов не являются судимыми», — пояснила юрист.

Стоит отметить, что ни первый, ни второй пока не заявляли о намерении участвовать в предвыборной кампании в качестве кандидатов в депутаты седьмого созыва.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов в 2017 году получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.

Верховный суд 21 августа 2019-го направил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. Их отпустили под домашний арест.