Важная информация для кыргызстанцев: адреса стационаров и где можно сделать КТ

В Кыргызстане во всех городах сегодня открыты стационары для пациентов с ОРВИ и легкой формой внебольничной пневмонии.

24.kg составило список адресов стационаров в крупных городах страны, куда могут отправиться граждане, нуждающиеся в медицинской помощи:

Ош

ресторан «Каныкей», улица Раззакова, 19. Телефон 0559437233;

медицинский центр «Дорул-Шифо» (МТУ «Амир-Темур»), улица ​Айни, 11/1. Телефон 0778018848;

спорткомплекс «Газпром», улица Бекбалаева, 63/1. Телефон 0772454949;

школа имени Навои, проспект ​Абсамата Масалиева, 37. Телефон 0706100166. Где сделать компьютерную томографию легких и рентген: Ошская межобластная объединенная клиническая больница, улица Верхне-​Увамская, 10. Телефоны: 0322255852, 0322255200;

центр лучевой диагностики «ЮРФА», улица генерала Монуева, 57. Телефоны: 0322289339, 0555366966, 0776366866;

Кыргызско-Турецкая международная больница, улица Ленина, 299. Телефоны: 0550332294, 0771332264.

Джалал-Абад

ФОК «Газпром», улица Байзакова;

спортивная школа имени Раатбека Санатбаева, парк Победы;

спортивный комплекс в селе Тайгараева. По всем вопросам звоните по номерам: 0779766661, 0778484275. Компьютерную томографию легких можно пройти в центре лучевой диагностики «ЮРФА» по улице Осмонова (напротив областного роддома). Телефон 0770779805.

Каракол

культурно-эстетический центр «Толкун», пересечение улиц Гебзе и Коенкозова. Телефон 0 392252207;

кафе «Ата-Кенч», пересечение улиц Токтогула и Кадырова. Телефон 0392253306;

клиника «Эндомед», улица Орозова, 2. Телефон 0 392250380;

образовательный комплекс «Секом», пересечение улиц Гебзе и Коенкозова. Телефон 07 77770747. Компьютерную томографию легких можно пройти в Иссык-Кульской областной объединенной больнице по улице Кутманалиева, 4а. Телефоны: 0 392259431, 0 392252201.

Баткен

здание Красного Полумесяца, улица МСО, 6. Телефон 0362250173;

Баткенская областная школа-гимназия-интернат, улица Сабырова, 1. Телефон 0777807345. Компьютерную томографию легких можно пройти в Баткенской областной объединенной больнице по улице Раззакова. Телефоны: 0362250179, 0362222668, 0362250052.

Нарын

Центр семейной медицины Нарына, улица Тоголока Молдо. Телефон 0352250589;

ФОК «Газпром», улица Ленина. Компьютерную томографию легких можно пройти в Нарынской областной объединенной больнице по улице Качкынова, 5. Телефон 0352250411.

Талас

ФОК «Газпром», улица Оторбаева. Компьютерную томографию легких можно пройти в медицинском центре «Бообек» по улице Сарыгулова, 63.

Отметим, что стационары Бишкека на 20 июля приняли 56 тысяч 939 человек.