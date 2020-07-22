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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Важная информация для кыргызстанцев: адреса стационаров и где можно сделать КТ

В Кыргызстане во всех городах сегодня открыты стационары для пациентов с ОРВИ и легкой формой внебольничной пневмонии.

24.kg составило список адресов стационаров в крупных городах страны, куда могут отправиться граждане, нуждающиеся в медицинской помощи:

Ош

  • ресторан «Каныкей», улица Раззакова, 19. Телефон 0559437233;
  • медицинский центр «Дорул-Шифо» (МТУ «Амир-Темур»), улица ​Айни, 11/1. Телефон 0778018848;
  • спорткомплекс «Газпром», улица Бекбалаева, 63/1. Телефон 0772454949;
  • школа имени Навои, проспект ​Абсамата Масалиева, 37. Телефон 0706100166.

Где сделать компьютерную томографию легких и рентген:

  • Ошская межобластная объединенная клиническая больница, улица Верхне-​Увамская, 10. Телефоны: 0322255852, 0322255200;
  • центр лучевой диагностики «ЮРФА», улица генерала Монуева, 57. Телефоны: 0322289339, 0555366966, 0776366866;
  • Кыргызско-Турецкая международная больница, улица Ленина, 299. Телефоны: 0550332294, 0771332264.

Джалал-Абад

  • ФОК «Газпром», улица Байзакова;
  • спортивная школа имени Раатбека Санатбаева, парк Победы;
  • спортивный комплекс в селе Тайгараева.

По всем вопросам звоните по номерам: 0779766661, 0778484275.

Компьютерную томографию легких можно пройти в центре лучевой диагностики «ЮРФА» по улице Осмонова (напротив областного роддома). Телефон 0770779805.

Каракол

  • культурно-эстетический центр «Толкун», пересечение улиц Гебзе и Коенкозова. Телефон 0392252207;
  • кафе «Ата-Кенч», пересечение улиц Токтогула и Кадырова. Телефон 0392253306;
  • клиника «Эндомед», улица Орозова, 2. Телефон 0392250380;
  • образовательный комплекс «Секом», пересечение улиц Гебзе и Коенкозова. Телефон 0777770747.

Компьютерную томографию легких можно пройти в Иссык-Кульской областной объединенной больнице по улице Кутманалиева, 4а. Телефоны: 0392259431, 0392252201.

Баткен

  • здание Красного Полумесяца, улица МСО, 6. Телефон 0362250173;
  • Баткенская областная школа-гимназия-интернат, улица Сабырова, 1. Телефон 0777807345.

Компьютерную томографию легких можно пройти в Баткенской областной объединенной больнице по улице Раззакова. Телефоны: 0362250179, 0362222668, 0362250052.

Нарын

  • Центр семейной медицины Нарына, улица Тоголока Молдо. Телефон 0352250589;
  • ФОК «Газпром», улица Ленина.

Компьютерную томографию легких можно пройти в Нарынской областной объединенной больнице по улице Качкынова, 5. Телефон 0352250411.

Талас

  • ФОК «Газпром», улица Оторбаева.

Компьютерную томографию легких можно пройти в медицинском центре «Бообек» по улице Сарыгулова, 63.

Отметим, что стационары Бишкека на 20 июля приняли 56 тысяч 939 человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160285/
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