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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Фармацевтов просят безвозмездно передать лекарства и медизделия в больницы

Призываем субъектов фармацевтической деятельности безвозмездно передать в медицинские учреждения лекарственные средства и медизделия из перечня лекарственных средств, применяемых при борьбе с коронавирусом. С таким обращением выступил департамент лекарственного обеспечения и медицинской техники при Минздраве.

В войну с пандемией сейчас погружена вся страна, говорится в сообщении. Это не рядовая болезнь. Речь идет о вирусе, котором ранее не знал мир. Нагрузка легла на врачей и уже есть те, которые отдали свои жизни. Врачи, в том числе бывшие и будущие, огромная армия волонтеров и активистов, рискуя собственным здоровьем, продолжают бороться за жизни. Как и в любой войне, ее исход зависит от надежного тыла. Эта роль сегодня отведена фармацевтам вместе с департаментом лекарственного обеспечения и медицинской техники.

Правительством максимально упрощены процедуры ввоза лекарственных средств и медицинских изделий.

«На всех уровнях продолжается работа по ввозу лекарств. Для оперативной выдачи оценки соответствия сотрудники лаборатории департамента работают в две смены и в выходные. Объем ввоза лекарств увеличился в разы, увеличивается и потребление. На статистике отразились и те факты, что со стороны отдельных представителей фармбизнеса и граждан имелись попытки вывоза лекарственных средств. Есть сообщения о попытках спекуляции ценами и даже попытки спрятать лекарства на складах. С учетом нынешней ситуации нужно использовать весь потенциал фармацевтической отрасли», — отмечают в ведомстве.

Департамент инициирует акцию добра «Фармацевты — народу Кыргызстана» и призывает фармацевтические компании и всех заинтересованных лиц присоединиться к ней.

«Вся информация о переданных лекарственных средствах и медицинских изделиях и об оказанной помощи будет публиковаться с предоставлением подробного отчета в средствах массовой информации. Надеемся, что объединенные усилия государственного органа в лице департамента, фармацевтов и других заинтересованных принесут более ощутимый эффект, чем разрозненная помощь от каждой организации в отдельности», — заключили в ДЛО.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159678/
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