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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Еще 50 врачей-кыргызстанцев возвращаются домой, чтобы помогать в борьбе с COVID

Очередной чартерный рейс российской авиакомпании «Аэрофлот» сегодня вылетает из Москвы в Бишкек. Об этом 24.kg сообщили в республиканском штабе.

На борту самолета более 400 пассажиров. Среди них около 50 врачей, медсестер. Известно, что эти медики приняли решение вернуться в Кыргызстан, чтобы помогать коллегам в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Кыргызстанцы в течение месяца будут работать в красных и чистых зонах. Они заявили, что будут помогать безвозмездно. Оплачивать дорогу, проживание в гостинице и питание вновь прибывших медработников взялись спонсоры — наши бизнесмены и предприниматели.

Это вторая группа волонтеров, которая возвращается домой на подмогу.

Ранее в Бишкек прилетели 26 врачей и медсестер. Они уже работают в красных зонах.

Премьер-министр Кубатбек Боронов обратился к сотрудникам системы здравоохранения с просьбой выйти из отпусков и приступить к работе, потому что медиков в стационарах катастрофически не хватает.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159156/
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