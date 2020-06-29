20:15
USD 75.44
EUR 84.79
RUB 1.09
Общество
Сюжеты: Дело Алмазбека Атамбаева, Новый коронавирус

Адвокат: В ГКНБ не должны принудительно тестировать Алмазбека Атамбаева на COVID

Бывший президент Алмазбек Атамбаев не может и не должен в принудительном порядке сдавать ПЦР-анализ. Об этом 24.kg заявил его адвокат Сергей Слесарев.

Читайте по теме
В СИЗО ГКНБ у арестантов и сотрудников COVID-19. Пресс-центр не комментирует

По его словам, у бывшего главы государства нет характерных симптомов COVID-19, на здоровье он не жалуется, и если сотрудники администрации СИЗО ГКНБ заставят его пройти тест, то это будет незаконно и расценено как нарушение прав заключенного.

«Нет в законе пункта, обязывающего арестантов в следственном изоляторе сдавать анализ на коронавирус. К тому же Алмазбек Атамбаев ни с кем из подследственных не контактирует, и с сотрудниками СИЗО тоже. Маловероятно, что он мог заразиться. Но если он сам изъявит желание сдать ПЦР, то медики СИЗО обязаны ему предоставить такую возможность», — считает Сергей Слесарев.

Отметим, сегодня стало известно, что в СИЗО ГКНБ коронавирусом заразились работники и арестанты.

Пресс-центр ведомства ситуацию не комментирует. Нет также данных, как могли заболеть содержащиеся под стражей и сами сотрудники. Список контактных лиц уточняется.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157738/
просмотров: 578
Версия для печати
Материалы по теме
Казахстан может вернуться к жесткому карантину
Куда звонить при симптомах COVID-19. Сохраните контакты руководителей ЦСМ и ГСВ
При каких условиях госпитализируют больных с COVID и пневмонией? Ответ Минздрава
У семи сотрудников Минэкономики коронавирус. Замминистра тоже заразился
В мэрии Бишкека напомнили, как найти своего семейного врача
Минздрав вновь просит горожан не ходить по тоям и не заниматься самолечением
Нехватка медиков. Минздрав мобилизует ординаторов и студентов старших курсов
В ЦСМ будут круглосуточно консультировать пациентов с симптомами коронавируса
Подписан закон о статусе медработника. Какие гарантии предоставляет документ
Пациентов с COVID-19 не будут 14 дней держать в больнице. Их передадут ЦСМ
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Введут&nbsp;ли в&nbsp;Кыргызстане режим ЧП? Ответ Минздрава Введут ли в Кыргызстане режим ЧП? Ответ Минздрава
В&nbsp;Бишкеке с&nbsp;завтрашнего дня будут проводить дезинфекцию улиц В Бишкеке с завтрашнего дня будут проводить дезинфекцию улиц
Республиканский штаб рассмотрит вопрос о&nbsp;введении режима&nbsp;ЧП в&nbsp;Бишкеке Республиканский штаб рассмотрит вопрос о введении режима ЧП в Бишкеке
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; для предпринимателей: аккредитивы и&nbsp;банковские гарантии «Бакай Банк» для предпринимателей: аккредитивы и банковские гарантии
Магистерские программы Кыргызско-Германского института прикладной информатики Магистерские программы Кыргызско-Германского института прикладной информатики
Чтобы следующий парламент не&nbsp;был чимкирик. Рецепт от&nbsp;депутата Жанара Акаева Чтобы следующий парламент не был чимкирик. Рецепт от депутата Жанара Акаева
Люди помогают людям. В&nbsp;Бишкеке запустили сервис онлайн-консультаций с&nbsp;врачами Люди помогают людям. В Бишкеке запустили сервис онлайн-консультаций с врачами
29 июня, понедельник
20:00
Сегодня в рубрике «Официально» Сегодня в рубрике «Официально»
19:49
Кыргызстанец выиграл турнир по гольфу в США
19:28
Адвокат: В ГКНБ не должны принудительно тестировать Алмазбека Атамбаева на COVID
19:03
Казахстан может вернуться к жесткому карантину
18:56
Мигранты могут сэкономить на денежных переводах из России в Кыргызстан