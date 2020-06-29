Адвокат: В ГКНБ не должны принудительно тестировать Алмазбека Атамбаева на COVID

Бывший президент Алмазбек Атамбаев не может и не должен в принудительном порядке сдавать ПЦР-анализ. Об этом 24.kg заявил его адвокат Сергей Слесарев.

Читайте по теме В СИЗО ГКНБ у арестантов и сотрудников COVID-19. Пресс-центр не комментирует

По его словам, у бывшего главы государства нет характерных симптомов COVID-19, на здоровье он не жалуется, и если сотрудники администрации СИЗО ГКНБ заставят его пройти тест, то это будет незаконно и расценено как нарушение прав заключенного.

«Нет в законе пункта, обязывающего арестантов в следственном изоляторе сдавать анализ на коронавирус. К тому же Алмазбек Атамбаев ни с кем из подследственных не контактирует, и с сотрудниками СИЗО тоже. Маловероятно, что он мог заразиться. Но если он сам изъявит желание сдать ПЦР, то медики СИЗО обязаны ему предоставить такую возможность», — считает Сергей Слесарев.

Отметим, сегодня стало известно, что в СИЗО ГКНБ коронавирусом заразились работники и арестанты.

Пресс-центр ведомства ситуацию не комментирует. Нет также данных, как могли заболеть содержащиеся под стражей и сами сотрудники. Список контактных лиц уточняется.