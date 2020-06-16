Лечение зараженных коронавирусом в Кыргызстане стоит от 3 до 132 тысяч сомов

В Фонде обязательного медицинского страхования рассказали, сколько платят больницам за каждый пролеченный случай коронавируса. Информацию сегодня на брифинге представила первый заместитель главы ФОМС Клара Оскомбаева.

По ее словам, раньше выплаты рассчитывались по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Сейчас же проведен перерасчет на основании реальных затрат Республиканской клинической инфекционной больницы. При этом расчет оплаты был без учета расходов на лабораторное ПЦР-тестирование, поскольку оно проводится службой общественного здравоохранения и покрывается из эпидемиологического фонда.

Размер оплаты госпитализации пациентов для лечения коронавирусной инфекции:

бессимптомная форма — 3 тысячи 30,12 сома;

легкая степень — 3 тысячи 500,63;

средняя — 10 тысяч 817,78;

тяжелая — 70 тысяч 427,31;

крайне тяжелая — 132 тысячи 837,09.

Кроме того, предусмотрена оплата больницам в случаях, связанных с наблюдением за контактными лицами. Она составляет 1 тысячу 742 сома за каждого наблюдаемого.

«Лечение всех больных с подтвержденным диагнозом COVID-19, как и наблюдение за контактными пациентами, независимо от их социального статуса и гражданства, проводится полностью бесплатно. Оплата лечения пациентов с COVID-19 производится ФОМС дополнительно к основному бюджету организаций здравоохранения», — заключила Клара Оскомбаева.