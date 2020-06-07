В Кыргызстане фиксируют много случаев заражения COVID-19 на семейных торжествах

Участились случаи заражения COVID-19 во время массовых семейных или традиционных мероприятиях. Об этом заявлено в ходе заседания Республиканского оперативного штаба.

«Появляются случаи самообращений граждан после участия в различных семейных, традиционных мероприятиях. Несмотря на имеющийся запрет проведения, рекомендации, граждане игнорируют и продолжают собираться в большом количестве, в итоге заражаются в ходе тоев, похорон», — отметили в Минздраве.

Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов подчеркнул, что местным органам власти необходимо провести соответствующую работу и контролировать этот вопрос.

В ходе заседания прозвучала критика за недостаточное проведение эпидемиологических расследований в столице.

«Тревожит эпидемиологическая ситуация в Бишкеке, статистика не снижается. Санитарные правила соблюдаются плохо. Все это может привести к рассмотрению вопроса о введении дополнительных мер безопасности или их ужесточении. Все случаи самообращений граждан в большей степени свидетельствуют о недостаточной работе эпидемиологических групп и их упущении в работе», — сказал Кубатбек Боронов.

В Кыргызстане на 7 июня выявили 2 тысячи 7 человек с коронавирусом.