Когда откроются детские сады? Ответ дали чиновники Министерства образования

Детские сады не заработают, пока ситуация с COVID-19 в Кыргызстане не улучшится. Об этом на брифинге сообщила заместитель министра образования и науки Надира Джусупбекова.

По ее словам, ведомство провело мониторинг дошкольных организаций вне зависимости от форм собственности.

«Более 9 тысяч родителей были бы не против отдать детей в садики, но мы в первую очередь руководствуемся безопасностью. Поэтому возобновим работу детских садов, если ситуация с COVID-19 улучшится, и только после разрешения соответствующих служб», — отметила она.

Напомним, представители Ассоциации детских образовательных организаций обратились к властям страны с требованием разрешить работать детским садам и яслям с 1 июня.