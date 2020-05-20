Детское отделение Наццентра онкологии закрыли на карантин

Детское отделение Национального центра онкологии и гематологии закрыли на карантин. У бабушки, которая ранее ухаживала там за внучкой, выявили коронавирус. Об этом 24.kg сообщил директор центра Эрнис Тилеков.

По его словам, пациентка с бабушкой выписались 3 мая, никаких симптомов у них не было, а 12 мая у нее вышел положительный анализ на коронавирус. Она проживает в Панфиловском районе Чуйской области.

«У всех сотрудников и пациентов отделения мы взяли ПЦР-анализ. Клинических проявлений ни у кого нет. Сейчас ждем результатов. Пока отделение закрыли на карантин. Новых маленьких пациентов временно принимаем в другом отделении, потому что лечение нельзя прерывать», — отметил он.