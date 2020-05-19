Бездарная реконструкция, или Почему объекты в парках разрушаются

Скалодромом в парке «Молодежный» в Бишкеке невозможно пользоваться. В Twitter предложили даже сделать этот объект символом коррупции мэрии: в установку вбухали миллионы сомов, а пользы никакой.

Тем временем на реконструкцию парка, в том числе и строительство того самого скалодрома, два года назад потратили 30 миллионов сомов из городского бюджета.

Скалодром за 1,5 миллиона, которым невозможно пользоваться. Из таких объектов надо делать «коррупцио-тур» для туристов. pic.twitter.com/Qpf7z8pBPb — Nurjamal Djanibekova (@NurjamalD) 17 мая 2020 г.

«Все объекты, которые установлены или отремонтированы в рамках реконструкции, не были приняты в эксплуатацию», — объяснила 24.kg директор муниципального предприятия «Городские парки» Калича Умуралиева.

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Открывали же обновленный парк помпезно, присутствовали чиновники из муниципалитета, аким Первомайского района и бывший спикер БГК Алмаз Кененбаев. В мэрии рапортовали, что из 27 гектаров общей площади парка реконструировали 4,5. Установили освещение, скамейки, урны, уложили декоративную брусчатку, асфальт, построили детскую площадку, насосную станцию для фонтана. Для занятия спортом установлен скалодром, построено футбольное поле.

Но уже через неделю пресс-служба столичного муниципалитета сообщила, что скалодром обезопасили для детей: чтобы они не могли туда взобраться, сняли несколько нижних рядов зацепов. Объяснили это тем, что сооружение не отвечало никаким требованиям безопасности и сорваться с него было плевым делом.

С тех пор объект стоит в парке как немое доказательство непродуманности действий городских властей.

«Так как объект не введен в эксплуатацию, не передан никому на баланс, де-юре его не существует. Он разрушается. Однако никто не берет ответственность взять его на баланс. Объект просто незавершенный. И я не возьму на себя такой риск», — отмечает Калича Умуралиева.

— Значит, его надо демонтировать...

— Я уже это предложила. А на его месте сделать что-то другое. В этом парке скалодром вообще не нужен, там есть три озера, одно запускаем в этом году, на втором (сухом) будет этногородок.

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После назначения я неоднократно поднимала вопрос, чтобы муниципалитет уже что-то решил с объектами реконструкции, не только в «Молодежном», но и в парке имени Фучика, Карагачевой роще, где она тоже была проведена и где также много вопросов и к качеству работ, и к их стоимости.

Жалко 90 миллионов сомов, которые потратили на эти три парка. Калича Умуралиева

По реконструкции парков возбуждались уголовные дела, но никто ответственности не понес, некоторые просто уволились.

— Вы сказали, что в этом году заполните одно озеро. Там можно будет снова купаться?

— Сейчас проверили все люки, ремонтируем систему заполнения и слива воды. Там у нас есть рыба — белый амур в камышах. В восточной части сделаем купальную зону, в другой будут рыбаки. Договорились с местными жителями, они запустят мальков, будут рыбачить.

Озеро посередине сильно заросло. Даже деревья за десятилетие выросли. Сейчас тоже будем траву на дне косить, там хотим разбить этногородок, поставим юрты. На западном озере у нас перепелки живут, фазаны, лотосы цветут...

— А что будет с купальным сезоном в Карагачевой роще? Наполните озера «Комсомольское» и «Пионерское»?

— Только «Комсомольское». Второе запускать в этом году не будем. У нас просто нет сил и средств на два водоема. Кроме того, у нас всего трое спасателей.

Мы лучше сейчас сделаем хорошо одно озеро, а появятся средства, начнем второе. Калича Умуралиева

За воду уже заплатили. В бюджет мы закладывали средства на очистку дна — 6 миллионов сомов, как это делалось в предыдущие годы, но их нам не утвердили.

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Сейчас приступили к очистке дна от травы, потом засыплем технической солью, которая сожжет корни. Закупили песок, пустим лодки.

Наполнить водоем планируем к началу купального сезона — 10 июня.

— Будете привлекать арендаторов?

— Нет. Я считаю: самое позорное, что может быть в парках, — это сдавать земли в аренду. Один раз сдашь, потом годами забрать не можешь.

Мы будем выдавать разрешения на право ведения предпринимательской деятельности. Хочешь продавать мороженое, пожалуйста, приобретай разрешение. Такую практику применяют во многих странах, например, в России, Украине.

— А что с другими парками, какие там преобразования планируете? Тот же парк Победы на Южной магистрали?

— Брусчатку демонтируем. Она просто в ужасном состоянии. Аллейки заасфальтируем, я уже подала заявку. Сделаем арку для молодоженов. В парке имени Ататюрка необходимо реконструировать фонтаны. Они уже разрушены. В Карагачевой роще фонтана нет, хотя место есть.

Думаю, что фонтанов в парках должно быть больше, учитывая наши климатические условия. Калича Умуралиева

В Карагачевой роще хотим поставить памятник ботанику Алексею Фетисову, который заложил этот парк и внес большой вклад в озеленение нашей столицы. Сейчас в роще стоит только памятный камень.

Уже есть вариант скульптурной композиции. В ближайшее время планируем запустить марафон по сбору средств на ее изготовление и установку.