В конце концов, нужно ли носить маски?! Ответ специалистов

В обществе не утихают споры, нужно ли носить маски для защиты от нового коронавируса. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, к примеру, появляется в общественных местах без средств защиты. Многие жалуются, что патрули пугают их штрафами за появление с открытым лицом.

Всемирная организация здравоохранения тоже заявила: маски не гарантируют защиту от коронавируса, здоровым людям они не нужны и массовое распространение самодельных и дизайнерских масок не обосновано. Специалисты рассказали 24.kg, кому и когда нужно носить маски.

Гулжигит Аалиев, главврач Республиканской клинической инфекционной больницы:

Фото из интернета. Гулжигит Аалиев, главврач РКИБ

— В первую очередь маски должны носить больные. Но для собственной защиты их могут использовать и здоровые люди. Главное, делать это правильно — носить от двух до четырех часов, затем замочить в дезрастворе, порезать и выбросить.

Бывает, человек надел маску, через полчаса снял, потом опять надел. Так нельзя.

Елена Баялинова, советник министра здравоохранения:

Фото из соцсетей. Елена Баялинова, советник министра здравоохранения

— Я вижу два подхода. Во-первых, маску обязательно нужно носить в общественных местах, каких-то маркетах, на базарах. Если ты идешь по улице и вокруг тебя вообще никого нет, то в таком случае, по утверждению специалистов Центра инфекционного контроля, маска бесполезна.

С другой стороны, если у людей не выработались навыки медицинской культуры (не трогать свое лицо, не тереть глаза, некоторые даже в руку сморкаются), в таком случае маска просто приучает к культурному порядку по отношению к своему здоровью. Как дисциплинирующее средство.

Алексей Кравцов, эпидемиолог:

Фото из интернета. Алексей Кравцов, эпидемиолог

— Маску должен носить больной человек для того, чтобы не распространять инфекционную аэрозоль на большее расстояние. Хирургическую маску могут и должны использовать медицинские работники, поскольку она изначально была предназначена для защиты пациента во время операции. При дыхании мы выделяем аэрозоль со слюной, в которой есть крупные капельки, быстро оседающие на поверхности, и хирургической ране в том числе.

Натуральная четырехслойная маска второго типа обеспечивает фильтрацию до 60 процентов и работает всего два часа. Поэтому у медработников, которые принимают пациентов и не знают, есть ли у кого-то из них признаки респираторной инфекции, в том числе COVID-19, есть смысл в ношении масок.

На улицах эта маска абсолютно бесполезна. Риск заразиться на улице нулевой, поскольку все разбавляется воздушными массами. Плюс ультрафиолетовое излучение быстро убивает вирус. Инфицирующую дозу человек не получит. Алексей Кравцов

Единственное, для чего нужно это средство защиты, — если люди не следят за гигиеной и не обрабатывают руки (а человек в час дотрагивается до лица, губ, рта несколько десятков раз). Так исключается контактный путь передачи возможного вируса. Маска служит механической защитой, но при этом остаются открытыми глаза, которые мы регулярно трем. И это уже вопрос.

Мадамин Каратаев, замминистра здравоохранения:

Фото из интернета. Мадамин Каратаев, замминистра здравоохранения

— Маски защищают от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Когда мы на улице или в магазине, мы же не знаем, кто вирусоноситель. Поэтому считаю использование масок оправданным. Я не утверждаю, что защита будет 100-процентной. Есть еще и контактно-бытовой путь заражения. Поэтому и говорим: чаще мыть руки, не здороваться за руки, не то что целоваться или обниматься.

Омор Касымов, профессор, доктор медицинских наук, директор института «Профилактическая медицина»:

Фото sputnik.kg. Омор Касымов, директор института «Профилактическая медицина»

— Маски в обязательном порядке должны носить лица, имеющие признаки простудных заболеваний — ОРВИ, гриппа, симптомы нового коронавируса. Они же должны самоизолироваться не только от общества, но и от близких членов семьи в отдельной комнате. Ничего нового мир пока не придумал.

При выходе за пределы дома рекомендуется носить маски для того, чтобы не вызывать психологический ажиотаж и настороженность других людей. Омор Касымов

Все же это чисто психологический фактор необходимости ношения масок при перемещении во внешней среде. Чтобы всем было спокойно. Поэтому могут быть использованы любые виды защиты органов дыхания, вплоть до самопошива.

Бермет Барыктабасова, эксперт по доказательной медицине:

Фото sputnik.kg. Бермет Барыктабасова, эксперт по доказательной медицине

— Нет доказательств того, что здоровым нужно носить маски. Если на улице никого нет, то зачем носить маску, тем более здоровому человеку? С больными понятно — они должны сидеть дома. Но если уж чихающие и кашляющие куда-то выскочили, то им нужна маска.

Сейчас мир разделился, идет война между научно обоснованными вмешательствами и бизнесом на медицине. Последним занимаются все кому не лень, и Трамп, и Билл Гейтс. Для них это продукт, бизнес. Сейчас они лоббируют препараты, которые не работают при COVID-19, вакцину, которая еще не разработана...

А с масками ситуация обстоит гораздо проще — больным и в общественных местах носить их обязательно, в самоизоляции и на улице далеко от людей — необязательно. Наличие маски в местах массового скопления людей — это психологическое плацебо. Людям спокойнее, они чувствуют себя увереннее.

Здоровым маска, повторюсь, не нужна.

На сегодня в Кыргызстане подтверждено 612 случаев заражения коронавирусом. Выписано 254 человека. Умерли семь пациентов.