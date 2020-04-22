Врачей, борющихся с распространением коронавируса, размещают в гостиницах и гостевых домах, сообщили в пресс-службе правительства.

По ее данным, решение принято Республиканским оперативным штабом для обеспечения безопасности и охраны здоровья, создания должных условий для проживания медработников, работающих в обсервационных пунктах и в составе мобильных бригад.

«Обеспечение медработников средствами индивидуальной защиты, горячим питанием, вопросы транспорта находятся под постоянным контролем штаба и местных органов власти», — отметили в правительстве.

На сегодня в Кыргызстане COVID-19 выявлен у 157 медицинских работников.