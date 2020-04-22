13:17
USD 79.72
EUR 86.40
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Врачей, борющихся с распространением коронавируса, размещают в гостиницах

Врачей, борющихся с распространением коронавируса, размещают в гостиницах и гостевых домах, сообщили в пресс-службе правительства.

По ее данным, решение принято Республиканским оперативным штабом для обеспечения безопасности и охраны здоровья, создания должных условий для проживания медработников, работающих в обсервационных пунктах и в составе мобильных бригад.

«Обеспечение медработников средствами индивидуальной защиты, горячим питанием, вопросы транспорта находятся под постоянным контролем штаба и местных органов власти», — отметили в правительстве.

На сегодня в Кыргызстане COVID-19 выявлен у 157 медицинских работников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150798/
просмотров: 603
Версия для печати
Материалы по теме
Это не наш аккаунт. Как комендатура отреагировала на твит о штрафе президенту
Медики ЦСМ № 17 на обсервации: что написали им депутат парламента и мэр Бишкека
Пик заболеваемости коронавирусом в Кыргызстане пройден? Ответ Минздрава
Комендант Бишкека просит хозяев ТЦ и квартир не требовать оплату с арендаторов
Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Минздрав объяснил стремительный рост заразившихся коронавирусом в Бишкеке
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 2,5 миллиона человек
Коронавирус выявлен у 12 сотрудников правоохранительных органов Кыргызстана
В Кыргызстане еще 10 медиков заразились коронавирусом
В Кыргызстане за сутки выписаны 38 переболевших коронавирусом
Популярные новости
Стала известна стоимость анализов на&nbsp;COVID-19&nbsp;в частной лаборатории Стала известна стоимость анализов на COVID-19 в частной лаборатории
Мигранты из&nbsp;Кыргызстана за&nbsp;месяц построили в&nbsp;Подмосковье инфекционную больницу Мигранты из Кыргызстана за месяц построили в Подмосковье инфекционную больницу
Крик отчаяния: медики Бишкека и&nbsp;Чуйской области просят помощи у&nbsp;правительства Крик отчаяния: медики Бишкека и Чуйской области просят помощи у правительства
Минздрав объяснил стремительный рост заразившихся коронавирусом в&nbsp;Бишкеке Минздрав объяснил стремительный рост заразившихся коронавирусом в Бишкеке
Бизнес
Обвиняемые по&nbsp;делу &laquo;Акнета&raquo; просят Путина о&nbsp;справедливом разбирательстве Обвиняемые по делу «Акнета» просят Путина о справедливом разбирательстве
Сервис Lalafo готов помочь 1,5 миллиона своих пользователей. Узнайте как Сервис Lalafo готов помочь 1,5 миллиона своих пользователей. Узнайте как
Анвар Абдраев: В&nbsp;кризисные ситуации финансовая безопасность страны превыше всего Анвар Абдраев: В кризисные ситуации финансовая безопасность страны превыше всего
Мобильный оператор&nbsp;О! обнулил трафик на&nbsp;мировые образовательные онлайн-платформы Мобильный оператор О! обнулил трафик на мировые образовательные онлайн-платформы
22 апреля, среда
13:13
Отменить на время карантина коммунальные платежи просят президента кыргызстанцы Отменить на время карантина коммунальные платежи просят...
13:01
Проблемы с кредитами, блокпостами и работой. Как карантин влияет на малый бизнес
12:53
Доллар снова штормит. За сутки он подорожал на 70 тыйынов
12:42
Фактов семейного насилия в Кыргызстане стало на 65 процентов больше
12:37
ГКНБ: Алмазбек Атамбаев по неизвестным причинам отказался ехать в суд