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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Оше милиция возбудила еще одно уголовное дело за сокрытие коронавируса

В южной столице милиция возбудила еще одно уголовное дело по факту сокрытия заболевания коронавирусом. Об этом на брифинге сообщил комендант Ноокатского, Кара-Суйского районов и Оша Малик Нурдинов.

По его словам, зараженный мужчина прилетел из России.

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«По медицинскому алгоритму мы не можем раскрыть все данные таких людей. Всего возбуждено три уголовных дела: одно — в Ноокатском районе, два — в южной столице. Мужчина, скрывая болезнь, заразил члена своей семьи. Еще десять человек из-за него находятся в обсервации. Самое ужасное, что такие люди подвергают опасности не только себя, но и своих близких. Я считаю, что это можно приравнять к предательству», — сказал Малик Нурдинов.

На сегодня в Кыргызстане 590 подтвержденных случаев коронавируса, 147 из них — медики. Семь человек скончались, 216 вылечились.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150725/
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