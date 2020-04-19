В Ноокате и Кара-Суу пенсии выдадут до конца месяца

Все пенсионные выплаты будут произведены до конца следующей недели. Об этом на брифинге сообщил аким Ноокатского района Давранбек Маматалиев.

Он признал, что задержка по выплате пенсий произошла из-за того, что почтальоны вынуждены носить деньги сами.

«Сейчас все пенсионеры получают деньги на руки. В Ноокатском районе зарегистрировали 27 тысяч получателей пенсии. Почти всем уже выплачены деньги. Осталось совсем немного», — сказал Давранбек Маматалиев.

Аким Кара-Суйского района Тилекбек Матраимов сообщил, что в регионе живет 13 тысяч 792 пенсионера. Из 115 миллионов сомов выдано 98 тысяч. Полностью выплаты будут произведены до конца недели.