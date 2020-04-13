В Минздраве прокомментировали инцидент с врачом, которого заставили извиняться

Минздрав ведет работу с координаторами, чтобы на медицинских работников не оказывалось давления. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

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По его словам, некоторые сотрудники сначала пишут одно, а затем просят извинения в социальных сетях.

«Да, действительно, сегодня врачи могут рассказать о проблеме, а завтра их заставляют извиняться. Это неправильно. Мы проводим разъяснительные работы», — сказал Нурболот Усенбаев.

Напомним, врача, писавшего в Twitter о проблемах в здравоохранении и отсутствии средств защиты у медиков, контактирующих с больными, заставили извиниться.