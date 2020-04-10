11:46
USD 77.80
EUR 84.56
RUB 1.04
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Медикам юга Кыргызстана передана гуманитарная помощь из Китая

Гуманитарная помощь из Китая для борьбы с коронавирусом отправлена на юг Кыргызстана. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, по 200 комплектов, состоящих из одноразовых комбинезонов, медицинских очков, стерильных резиновых хирургических перчаток и бахил, передано медработникам Оша, Джалал-Абада, Ноокатского, Сузакского и Ала-Букинского районов.

Кроме того, переданы инфракрасные термометры: в Ош и одноименную область — 300 штук, в Джалал-Абадскую — 200 и в Баткенскую — 100.

В республиканском штабе добавили, что медицинским работникам Нарынской области Минздрав предоставил 780 комплектов одноразовых и многоразовых специальных защитных костюмов.

В Кыргызстане на сегодня 298 подтвержденных фактов коронавируса. Большинство случаев зарегистровано в Ошской и Джалал-Абадской областях. Пять человек умерли, 39 выздоровели.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149704/
просмотров: 108
Версия для печати
Материалы по теме
В городе Ош среди зараженных коронавирусом есть беременная
В Кыргызстане экспресс-тест на коронавирус проводят контактным лицам
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 1,6 миллиона человек
Когда ждать пика заболеваемости коронавирусом? Ответ Минздрава
Коронавирус в Кыргызстане. Восемь человек находятся в тяжелом состоянии
В Кыргызстане коронавирусом заразились еще пять медиков
В Ноокатском районе от коронавирусной инфекции умер 87-летний пациент
В Кыргызстане выявили еще 18 случаев коронавируса
В Джалал-Абадской больнице открыли новое отделение неотложной помощи
Возбуждение дела за отказ лечиться от COVID-19 назвали нарушением прав пациента
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане за&nbsp;сутки от&nbsp;коронавируса скончались еще два человека В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще два человека
Минздрав объясняет, почему за&nbsp;сутки резко выросла цифра зараженных коронавирусом Минздрав объясняет, почему за сутки резко выросла цифра зараженных коронавирусом
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое похолодание Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается резкое похолодание
В&nbsp;правительстве Кыргызстана пока не&nbsp;знают, будет&nbsp;ли продлен режим&nbsp;ЧП В правительстве Кыргызстана пока не знают, будет ли продлен режим ЧП
Бизнес
Тренерский штаб и&nbsp;футболисты ПФК &laquo;Илбирс&raquo; поддержали клуб в&nbsp;кризисный период Тренерский штаб и футболисты ПФК «Илбирс» поддержали клуб в кризисный период
MegaCom запустил сервис дистанционных медицинских консультаций MegaCom запустил сервис дистанционных медицинских консультаций
&laquo;ОКУУЧУ&raquo; и&nbsp;&laquo;O!TV Обучение&raquo;&nbsp;&mdash; ПОЛНОСТЬЮ БЕСПЛАТНЫЕ сервисы для учеников от&nbsp;О! «ОКУУЧУ» и «O!TV Обучение» — ПОЛНОСТЬЮ БЕСПЛАТНЫЕ сервисы для учеников от О!
Первый раз в&nbsp;онлайн-класс: MegaCom о&nbsp;бесплатной связи для учеников и&nbsp;учителей Первый раз в онлайн-класс: MegaCom о бесплатной связи для учеников и учителей
10 апреля, пятница
11:44
Милиция отследила похитителей банковского терминала в Бишкеке Милиция отследила похитителей банковского терминала в Б...
11:39
Медикам юга Кыргызстана передана гуманитарная помощь из Китая
11:20
В городе Ош среди зараженных коронавирусом есть беременная
11:16
Национальный банк запретил брать комиссию за обналичку с карт пенсионеров
11:05
Совет сотрудничества тюркоязычных государств пройдет в формате видеоконференции