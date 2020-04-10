Медикам юга Кыргызстана передана гуманитарная помощь из Китая

Гуманитарная помощь из Китая для борьбы с коронавирусом отправлена на юг Кыргызстана. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, по 200 комплектов, состоящих из одноразовых комбинезонов, медицинских очков, стерильных резиновых хирургических перчаток и бахил, передано медработникам Оша, Джалал-Абада, Ноокатского, Сузакского и Ала-Букинского районов.

Кроме того, переданы инфракрасные термометры: в Ош и одноименную область — 300 штук, в Джалал-Абадскую — 200 и в Баткенскую — 100.

В республиканском штабе добавили, что медицинским работникам Нарынской области Минздрав предоставил 780 комплектов одноразовых и многоразовых специальных защитных костюмов.

В Кыргызстане на сегодня 298 подтвержденных фактов коронавируса. Большинство случаев зарегистровано в Ошской и Джалал-Абадской областях. Пять человек умерли, 39 выздоровели.