Уроженец Кыргызстана умер от коронавируса в Пакистане

Уроженец Кыргызстана, член движения «Таблиги джамаат», скончался от коронавируса в Лахоре (Пакистан) 9 апреля. Об этом сообщает The News International.

Уточняется, что 73-летний выходец из КР Абдул Вахаб был переведен в госпиталь Майо в Лахоре из Райвинда 1 апреля.

Как отмечается, помимо симптомов COVID-19, мужчина страдал от сахарного диабета.

По данным издания, 58 новых случаев коронавируса было зарегистрировано в провинции Пенджаб 9 апреля. В результате общее количество подтвержденных случаев заболевания в провинции достигло 2 тысячи 224 человека, 662 из них являются членами «Таблиги джамаат».

По данным МИД КР, 23 кыргызстанца, живущие за рубежом, заражены коронавирусом.

В Кыргызстане на сегодня 280 подтвержденных фактов коронавируса, 34 из них – медики. Четыре человека умерли, 35 выздоровели.