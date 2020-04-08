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Общество

Владельца вебкам-студии Даниэля Ажиева оставили под стражей в СИЗО-1

Владельца вебкам-студии Даниэля Ажиева оставили под стражей. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

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Владелец вебкам-студии Даниэль Ажиев водворен в СИЗО-1 до 26 мая

Ранее адвокаты обжаловали меру пресечения в Бишкекском городском суде. Сегодня судебная коллегия второй инстанции оставила решение Первомайского районного суда в силе.

Даниэль Ажиев заключен в СИЗО-1 до 26 мая.

Ранее Даниэль Ажиев раздал гуманитарную помощь малоимущим после того, как власти объявили о чрезвычайной ситуации. Пользователи социальных сетей выступили с резкой критикой в его адрес, после чего организатор студии вебкам-моделей выложил видео, где оскорбил кыргызстанцев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149500/
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