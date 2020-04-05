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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Сузаке скончался врач. Третья версия чиновников о причине смерти

Республиканский штаб со ссылкой на Министерство здравоохранения озвучил еще одну, третью по счету версию смерти врача-психиатра Сузакского районного центра семейной медицины.

По данным штаба, медик поступил в Сузакскую территориальную больницу 31 марта с диагнозом «пневмония, острая дыхательная недостаточность I-II степени». Ранее, напомним, в Минздраве отрицали, что у него была пневмония, и утверждали, что у врача диагностировали комплекс сердечнососудистых заболеваний. 

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«При поступлении состояние больного было крайне тяжелым, был взят в реанимационное отделение. Были проведены все необходимые диагностические мероприятия и назначено соответствующее лечение. Из анамнеза стало известно, что врач с декабря прошлого года болел, самостоятельно лечился», — сообщают в штабе.

Смерть, как уверяют чиновники, наступила из-за того, что больной поздно обратился за помощью. Он страдал пневмонией с дыхательной недостаточностью и тромбоэмболией легочной артерии.

Коронавирус как причину смерти в штабе опровергают. ПЦР-тесты у медика были отрицательные. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149254/
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