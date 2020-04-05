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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Карантинную зону в Бишкеке продолжают расширять

Карантинную зону в Бишкеке расширили. Об этом на брифинге сообщил комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев.

«В южном направлении — по улице Токомбаева (Южная магистраль), в северном — до БЧК, в восточном — до улицы Чолпон-Атинской, в западном — до улицы Садырбаева (Баха)», — сказал он.

Алмазбек Орозалиев добавил, что новая часть будет закрыта для прохода граждан и проезда авто.

«Однако и ранее закрытые части будут перекрыты, так как там продолжится дезинфекция», — заметил он.

В Кыргызстане на сегодня 147 подтвержденных фактов коронавируса, 9 из них — медработники. Один человек умер, девять излечились.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149210/
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