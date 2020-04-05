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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Ошской области у четырех милиционеров подозревают коронавирус

В Ошской области у четырех милиционеров подозревают коронавирус. Об этом 24.kg сообщили в комендатуре региона.

Уточняется, что один сотрудник ОВД госпитализирован в больницу со всей семьей.

«Он снимал квартиру у зараженного коронавирусом человека. Поэтому его вместе с семьей положили в обсервацию. Кроме того, госпитализировали еще троих работников, они контактировали с зараженными, когда перевозили их в обсерватор. Они работают в Кара-Суйском, Ноокатском районах и Оше», — заявили редакции.

В комендатуре отметили, что сейчас планируется госпитализировать еще 50 милиционеров и военнослужащих Внутренних войск КР.

«Эти люди контактировали с зараженными, когда перевозили их из аэропорта в обсервацию. Кроме того, сотрудникам приходилось насильно увозить людей на карантин, потому что те не хотели этого», — пояснили в комендатуре.

В Кыргызстане на сегодня 147 подтвержденных фактов коронавируса, 9 из них — медработники. Один человек умер, девять излечились.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149208/
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