Мой муж в ГКНБ работает. В Оше женщина пыталась проехать блокпост без пропуска

В Оше женщина пыталась проехать блокпост без соответствующего пропуска. Видео со скандалом опубликовали в соцсетях.

На кадрах видно, что женщину попросили отъехать, на что она заявила, что ее муж работает в ГКНБ.

«Куда я уеду? Там пробка сзади. У меня муж в ГКНБ работает. Приоритеты правильно расставляй», — слышно на кадрах.

В УВД южной столицы 24.kg сообщили, что личность женщины установлена. Сегодня ее привлекут к административной ответственности.

В Кыргызстане на сегодня 107 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.