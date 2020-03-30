Карантин в школах. Хаос с дистанционным обучением

Чиновники не первый год говорят об интернетизации школ и внедрении различных современных технологий в процесс обучения. На деле же это слабо получается и нежданно случившийся карантин тому доказательство.

Общеобразовательные учреждения закрыли за неделю до официального завершения третьей четверти. Как раз когда во многих классах планировали провести итоговые контрольные работы, а часть детей хотела пересдать материал и исправить плохие оценки. Не успели.

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Сейчас по идее — время каникул, но учителя шлют детям в мессенджерах задания. Происходит это не везде и не систематично. Родителей учащихся интересует, когда появится порядок и единый подход в этом вопросе. Четких ответов у чиновников пока нет, а потому каждая школа пытается делать то, что может.

На запрос 24.kg в Минобразования ответить не могут уже больше недели. В профильном управлении мэрии Бишкека кивают на министерство. Директора школ разводят руками и тоже комментировать происходящее не хотят. Учителя готовы рассказывать о проблемах, но на условиях анонимности, не хотят проблем с руководством.

Опыт первый и не совсем понятный

Родители ряда школ рассказали 24.kg, как у них налаживают учебный процесс. Чаще всего учителя просто скидывают задания в чат.

Связь с учащимися педагоги поддерживают в основном через WhatsApp. Других возможностей в государственных школах нет.

«Нам отправили задания по русскому, математике, чтению и родиноведению, которые нужно выполнить до 8 апреля. В целом немного, видимо, как раз то, что должны были сделать на последней неделе. Также скинули ссылки на онлайн-уроки в YouТube по русскому и математике, но это больше рекомендация, что повторить», — сказала мать второклассницы, которая учится в бишкекской школе.

В одной из сельских школ Сокулукского района учащимся четвертого класса учитель сказала завести новые тетради для русского и математики и ежедневно выполнять по одной странице упражнений из учебников. Книгу для чтения рекомендовано прочесть до конца, а заданий по остальным предметам, включая кыргызский и английский, вообще не давали. Кстати, и домашнюю работу высылать учителю на проверку не требуется. Как будут оценивать старания и знания детей, не понятно.

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В каиндинской школе удаленные занятия начались с этой недели, но вся нагрузка лежит на родителях. «Детям ежедневно присылают задания, которые нужно выполнить с 12.00 до 17.00 и отправить учителю. При этом никто не объясняет учебную программу», — отметил отец старшеклассника.

В некоторых школах учащихся вообще не беспокоят вторую неделю. К примеру, в кара-балтинской школе про дистанционные уроки никто ничего не говорил. «А было бы неплохо знать, к чему готовиться и что можно сделать уже сегодня», — считают местные жители.

В других классах — тоже разнобой. Одним внезапно скинули задание по естествознанию, другим — по алгебре, а третьим — по всем предметам сразу и даже больше, чем обычно.

«Всю неделю ничего не делали, а тут вдруг создали группу в WhatsApp, включили учеников (причем не всех) и профильных педагогов, прислали задания почти по всем предметам и даже по технологии, по которой нет учебника. Учитель будет объяснять тему, а ребенок должен за 45 минут сделать задание и отправить на проверку для оценки», — рассказала мать семиклассника.

Учителям тоже нелегко

В соцсетях передают жалобы учителей о том, что в школах от них требуют авторские видеоуроки. «Создать быстро и качественно контент в условиях карантина сложно», — справедливо пишут пользователи.

Но есть учителя, которые вошли в положение и сами делают небольшие видеоуроки с объяснением новой темы.

«Снимаю 20-минутное видео на телефон и скидываю в чат, это несложно и более эффективно. Сразу появилась обратная связь. Родители настроены хорошо, мы договорились с ними, что дети должны работать самостоятельно. Если они будут списывать решение задач в общей группе у других учащихся, то весь наш труд будет напрасным. Это остается на совести каждого. Домашнюю работу фотографируют и также скидывают в чат. Я завел себе временный журнал, составил список класса, куда выставляю оценки», — сказал учитель математики одной из школ в Таласской области.

Успех дистанционного обучения, по его словам, будет зависеть не только от учителей, но и от самих родителей. Очень важно наладить обратную связь.

Школы сейчас пытаются что-то делать, но и родители должны взять процесс на контроль. Формальность никому не нужна. Иначе дети ничего не поймут и не освоят программу. Учитель математики

«В Министерстве образования тоже не сидят, работают, в школы отправили видеоуроки по предметам, начиная с 5-го класса, электронные учебники и какие-то разработки для учителей. Запускают уроки на двух телеканалах (на одном будут транслировать материал для начальных классов, на втором — для среднего и старшего звена). Расписание отправляют через городские и районные отделы образования. Всем нужно понять: это не каникулы, а карантин, вынужденная мера», — подчеркнул педагог.

Вопросы без ответов Каким образом будут успевать объяснять программу для всех параллелей, учитывая, что обучение в школах идет на четырех языках (русском, кыргызском, узбекском и таджикском), остается вопросом.

В Министерстве образования и науки не исключают, что вся четвертая четверть в школах может пройти в дистанционном режиме. «В начальной школе это нестрашно, — считают педагоги, — с апреля начинается повторение пройденного материала. А вот в старших классах, особенно выпускных, придется нелегко: много предметников, сложный материал».

Если географию и биологию можно просто прочитать в учебнике, то как быть с алгеброй, химией, физикой? Без живого общения с учителем не обойтись. Но не у каждого ребенка (тем более в сельской местности) есть смартфон с выходом в интернет. И не все педагоги справляются с технологиями. Людям пенсионного возраста сложно даже с WhatsApp.

Подробных инструкций о том, что делать и чего ожидать, чиновники не дают. Но уже сегодня понятно: учебный год родителям придется завершать с детьми, скорее всего, самим.