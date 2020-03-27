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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирус в КР. Педагогам предлагают создать видеоуроки — будут денежные призы

Министерство образования и науки объявляет конкурс «Цифровая педагогика». Цель — популяризация деятельности талантливых и способных учителей, обобщения передового опыта, эффективных практик по использованию современных образовательных технологий и методик.

В конкурсе могут принять участие учителя общеобразовательных организаций независимо от ведомственной принадлежности, типа и форм собственности. Язык конкурса: кыргызский и русский. Каждый конкурсант должен подать не менее пяти видеоуроков, логически выстроенных согласно программе и расписанию, хронометражем видеоматериала до 25 минут.

При оценке видеоуроков главными критериями станут содержание, цели и задачи урока, актуальность, логичность, качество дидактических материалов (анимация, изображения, схемы), применение передовых технологий, обратная связь с учениками.

За призовые места предусмотрены денежные вознаграждения, которые выделяются спонсорами1-е место — 50 тысяч сомов, 2-е место — 40 тысяч сомов, 3-е место — 30 тысяч сомов. Предусмотрены три поощрительных вознаграждения по 10 тысяч сомов, специальные призы и путевки.

Напомним, все образовательные организации страны перешли на дистанционное обучение в связи с введением режимов ЧП и ЧС в ряде регионов для снижения рисков проникновения коронавируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148176/
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