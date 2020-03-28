450 индийских студентов-медиков просят эвакуировать их из Кыргызстана

Около 450 студентов-медиков из штата Чхаттисгарх (Индия) оказались в затруднительном положении в Кыргызстане из-за пандемии коронавируса и просят о помощи. Об этом сообщила The Times of India.

Студент из Бишкека, столицы Кыргызстана, рассказал, что их положение становится все более отчаянным с каждым днем. «У нас большие проблемы. Пожалуйста, помогите нам. Эвакуируйте нас», — просит он.

Около 200 студентов из Чхаттисгарха учатся в Международной высшей школе медицины в Бишкеке, 100 — в Ошском государственном медицинском университете, 70 — в Азиатском медицинском университете, 50 — в Государственном университете Джалал-Абада, 35 — в Кыргызской государственной медицинской академии в Бишкеке.

«В Кыргызстане зарегистрированы случаи заражения COVID−19. Нам запрещено выходить на улицу. Мы все застряли в общежитии, авиакомпании отменили рейсы», — рассказал гражданин Индии.

«Как студенты-медики мы понимаем, что ситуация может ухудшиться в ближайшее время. Нам необходимо вернуться домой. Мы готовы на изоляцию после возвращения на родину. Мы беспокоимся за наши жизни здесь, в Кыргызстане», — отметил он.

Как отметило издание, губернатор штата Чхаттисгарх обратилась к министру иностранных дел Индии с просьбой помочь вернуть студентов на родину.