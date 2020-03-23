Экспресс-тесты для диагностики коронавируса распределили по регионам Кыргызстана

Экспресс-тесты для быстрой диагностики коронавирусной инфекции распределили по регионам Кыргызстана. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

По ее словам, они позволяют получать результат анализа через 15-20 минут, что сократит нахождение кыргызстанцев в обсервации.

«Сегодня тесты опробуют. Утверждена инструкция по их использованию. Специалисты и оборудование для их использования в стране есть», — сказала она.

Айнура Акматова добавила, что большое количество тестов направлено в Джалал-Абадскую и Ошскую области.

Минздрав Кыргызстана закупил 5 тысяч экспресс-тестов для быстрой диагностики коронавирусной инфекции.

На сегодня в Кыргызстане зарегистрировали 14 случаев заражения коронавирусом. В республике ввели режим чрезвычайной ситуации.