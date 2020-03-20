Коронавирус в Кыргызстане. Минздрав не исключает введения ЧС в Ноокате

Министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев не исключил возможности введения в Ноокатском районе Ошской области режима чрезвычайной ситуации. Об этом он сообщил на брифинге.



Чиновник напомнил, что после выявления больных в Сузакском районе, там ввели режим ЧС.

«Губернатор Ошской области может ввести режим ЧС после моего выступления», — сказал Космосбек Чолпонбаев.

Напомним, сегодня в Кыргызстане выявлено еще три случая заражения коронавирусом в Ноокатском районе. Первые случаи заражения коронавирусной инфекцией выявили 18 марта у троих жителей Сузакского района, вернувшихся из малого хаджа в Саудовской Аравии. В районе введен режим чрезвычайной ситуации.