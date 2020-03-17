16:07
USD 72.90
EUR 81.83
RUB 0.98
Общество
Сюжет: Ремонт Исторического музея

Суд по Историческому музею. Сапар Исаков отказался явиться на допрос

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по ремонту Исторического музея и реконструкции ипподрома в Чолпон-Ате. Процесс проходит под председательством судьи Марата Сыдыкова.

Сегодня в суде планировали допросить основного обвиняемого — Сапара Исакова.

Председательствующий на процессе отметил, что бывший премьер-министр в зал заседаний не явился. «Как мне стало известно, Сапар Исаков не желает находиться на процессе», — сказал Марат Сыдыков.

Председательствующий объявил, что после перерыва суд перейдет к допросу экс-заведующей отделом гражданского развития, религиозной и этнической политики аппарата президента Миры Карыбаевой.  

Напомним, что в июле 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея. Ущерб государству составил 307 миллионов 650 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146786/
просмотров: 266
Версия для печати
Материалы по теме
Суд по Историческому музею. Как проводили экспертизу стоимости материалов
Суд по Историческому музею. Свидетель об уникальности ипподрома в Чолпон-Ате
Дело энергетиков. Сапар Исаков о реконструкции ТЭЦ за $200 миллионов
Дело энергетиков. Сапар Исаков назвал условия, при которых готов признать вину
Дело энергетиков. Сапара Исакова уговорили участвовать в суде друзья
Суд по модернизации ТЭЦ. Адвокат просит оправдать Сапара Исакова
У Сапара Исакова родились сыновья-двойняшки. Теперь он отец шестерых детей
Суд по Историческому музею. С кем советовалась Мира Карыбаева, рассказали в суде
Сапар Исаков отравился пищей в СИЗО. ГКНБ уверяет, что с ним все в порядке
Суд по Историческому музею. Защита просит вызвать дополнительных свидетелей
Популярные новости
Пандемия коронавируса. Что происходит сейчас на&nbsp;границе Кыргызстана и&nbsp;Казахстана Пандемия коронавируса. Что происходит сейчас на границе Кыргызстана и Казахстана
Казахстан вводит ограничения на&nbsp;границе Казахстан вводит ограничения на границе
Омурбек Бабанов выдает дочь замуж. Стало известно, кто избранник Айпери Омурбек Бабанов выдает дочь замуж. Стало известно, кто избранник Айпери
Пандемия коронавируса. За&nbsp;нарушение карантина в&nbsp;Кыргызстане будут штрафовать Пандемия коронавируса. За нарушение карантина в Кыргызстане будут штрафовать
Бизнес
Конкурс для школьников от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo;: призовой фонд&nbsp;&mdash; 55&nbsp;тысяч сомов! Конкурс для школьников от «Бакай Банка»: призовой фонд — 55 тысяч сомов!
ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; временно изменяет порядок проведения пресс-конференций ИА «24.kg» временно изменяет порядок проведения пресс-конференций
Одно из&nbsp;отдаленных сел Нарынской области имеет доступ к&nbsp;Всемирной паутине Одно из отдаленных сел Нарынской области имеет доступ к Всемирной паутине
Инновационные методы лечения помогут победить рак Инновационные методы лечения помогут победить рак
17 марта, вторник
16:01
Школьный карантин. Правила безопасности, если ребенок дома один Школьный карантин. Правила безопасности, если ребенок д...
15:57
Цены на базарах, подростки в клубах, мэр с инспекцией. В Бишкеке прошел рейд
15:44
Суд по Историческому музею. Сапар Исаков отказался явиться на допрос
15:40
Кыргызстанцы не могут вернуться домой из-за ограничений на границе
15:21
Суд по Историческому музею. Как проводили экспертизу стоимости материалов