Суд по Историческому музею. Сапар Исаков отказался явиться на допрос

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по ремонту Исторического музея и реконструкции ипподрома в Чолпон-Ате. Процесс проходит под председательством судьи Марата Сыдыкова.

Сегодня в суде планировали допросить основного обвиняемого — Сапара Исакова.

Председательствующий на процессе отметил, что бывший премьер-министр в зал заседаний не явился. «Как мне стало известно, Сапар Исаков не желает находиться на процессе», — сказал Марат Сыдыков.

Председательствующий объявил, что после перерыва суд перейдет к допросу экс-заведующей отделом гражданского развития, религиозной и этнической политики аппарата президента Миры Карыбаевой.

Напомним, что в июле 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея. Ущерб государству составил 307 миллионов 650 тысяч сомов.