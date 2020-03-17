Нет мыла и санитайзеров. Как торговые центры рекомендациям правительства следуют

В Бишкеке введен режим повышенной готовности в связи с распространением по всему миру коронавируса. Городские власти рекомендуют владельцам и администрациям торгово-развлекательных центров, кинотеатров, рынков, компьютерных клубов, ресторанов, кафе и других мест ограничить свою деятельность, а жителям не ходить в места массового скопления людей, а также не проводить семейные, памятные мероприятия.

24.kg проверило, как горожане и бизнес исполняют рекомендации властей.

ВОЗ и Министерство здравоохранения Кыргызстана советуют регулярно обрабатывать руки спиртосодержащим средством или мыть с мылом, чтобы обезопасить себя от заражения. В связи с этим правительство рекомендовало администрациям торгово-развлекательных центров установить санитайзеры, очистители воздуха в помещениях и залах, обеспечив сотрудников и посетителей дезинфицирующими средствами.

Однако, обойдя несколько торговых центров, можно убедиться, что бишкекчане в большинстве не следуют рекомендациям медиков и правительства.

Журналист 24.kg посетил торгово-развлекательные центры «Дордой Плаза», «Азия Молл», «Бишкек Парк», Red Center, «Детский Мир», а также ЦУМ «Айчурек», ГУМ «Чынар». Проверялось наличие графика уборки туалета, мыла и дезинфицирующих средств для рук и есть ли посетители на детских площадках.

Только в «Дордой Плазе» на входе и по всему центру расклеены объявления о мерах по профилактике коронавирусной инфекции, на каждом этаже есть по три дозатора с антисептиком для рук, в туалетах — мыло. Сам санузел относительно чистый, что подтверждает регулярную уборку помещения. В здании просторно, скопления людей не наблюдается.

На территории и в здании «Бишкек Парка» накануне отмечалось массовое скопление людей. У входа в ТЦ и на каждом этаже установлены дозаторы с дезинфицирующим средством для рук. Висит также объявление о необходимых мерах по профилактике заражения новым вирусом.

Санузлы работают не на всех этажах, и их состояние оставляет желать лучшего: в туалете грязно, мыла нет. Из-за большого потока людей в уборных большие очереди.

В «Азия Молле» людей меньше, но туалеты также работают не на всех этажах: часть закрыта на ремонт. Но в тех, что открыты, есть мыло и достаточно чисто. На весь торговый центр только два санитайзера, однако один дозатор не работает. Получается, что на огромный ТЦ только один аппарат с дезинфицирующим средством для рук. И он установлен на последнем — третьем этаже, рядом с кафе и детской площадкой. Информирующих листков о том, как обезопасить себя от COVID-19, нигде нет.

Игнорируют рекомендации правительства и посетители ЦУМ «Айчурек». В торговом центре, как в старом, так и новом его здании, толпы народа. Из-за плотного расположения торговых прилавков в старом здании ЦУМа осталось очень мало места для передвижения посетителей. К тому же здание плохо проветривается. В залах стоит неприятный запах, очистители воздуха отсутствуют. На весь торговый зал работает один туалет, возле которого образовалась очередь. В самом санузле чистота не соблюдена, уборка проводится редко. Мыла тоже нет. График уборки отсутствует.

В новом здании с туалетами ситуация лучше: есть мыло и сушилка для рук. И один дозатор для антисептика на весь ТЦ. И тот пустой. «Дезинфицирующее средство еще не залили», — пояснила уборщица. Объявления о правилах профилактики коронавируса тоже отсутствуют.

В ГУМ «Чынар» дезинфицирующих средств тоже найти не удалось. Листовок о профилактике коронавируса администрация не расклеила. Зато в туалете есть объявление о том, что в торговом центре помимо уборки проводится ежедневная обработка антибактериальными средствами специального назначения три раза в день.

Схожая ситуация в «Детском Мире»: нет ни санитайзеров, ни объявлений о профилактике коронавируса. На весь торговый центр, как и в ЦУМе, имеется лишь один туалет. Но в уборной есть мыло.

Дозатор с антисептиком установили и на входе в Red Center. В туалетах ТЦ чисто, везде есть жидкое мыло. Стоит отметить, что это единственный торговый центр, в котором туалет для посетителей платный — 5 сомов.