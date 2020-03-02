В МВД объяснили, почему начали разгонять митингующих

В Бишкеке митингующие сторонники Садыра Жапарова нарушили сразу несколько правил. Об этом сообщил журналистам заместитель министра внутренних дел Алмаз Орозалиев.

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По его словам, участники акции протеста вышли на проезжую часть и заблокировали дорожное движение. Кроме того, они начали бросать камни и другие предметы в милиционеров.

«Это и спровоцировало ответную реакцию в виду силового разгона митинга», — заключил Алмаз Орозалиев.

Отметим, что МВД пока не сообщает о числе задержанных участников акции протеста. Не говорят в ведомстве и о том, сколько милиционеров пострадало. Пока известно только об одном сотруднике милиции, который получил ранение камнем в ногу.