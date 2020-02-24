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Общество

Скандал в Бишкекском соцучреждении. Минтруда начало проверку

По видеосообщению о том, что жителей Бишкекского социального стационарного учреждения закрывают в холодной комнате, начата проверка. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель министра труда и социального развития Ализа Солтонбекова.

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Отмечается, что в учреждении есть камеры видеонаблюдения, но их еще не проверяли.

«Сегодня или завтра, когда министр подпишет документ, комиссия отправится туда и проверит, соответствует ли сообщение действительности», — сказала замминистра.

Напомним, известный юрист Бактыбек Жумашев сообщил 24.kg, что ему прислали видео, где показано, как некоторые издеваются над инвалидами. За нарушение порядка пациентов запирают в холодном туалете.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144531/
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