12:12
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Оцифровать фото времен Великой Отечественной войны помогут кыргызстанцам

На российской военной базе «Кант» открылся пункт оцифровки фотографий и фронтовых писем времен Великой Отечественной войны. Об этом 24.kg сообщили организаторы.

Акция стартовала в рамках масштабного проекта «Дорога памяти». Его задача — сохранить подлинную историю войны, историю тех, кто жил и умирал, сражаясь против нацизма.

Пункт начал свою работу 10 февраля. Оцифрованные материалы — фотографии, письма, открытки — будут опубликованы в мультимедиагалерее проекта «Дорога памяти» в российском Подмосковье на аллее Главного храма Вооруженных сил России.

Помимо российских военнослужащих базы и членов их семей, в пункт оцифровки могут обратиться все граждане Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143235/
просмотров: 253
Версия для печати
Материалы по теме
Из-за голода потеряла мать и двух сестер. История блокадницы Галины Тольской
Центр оцифровки данных. ГРС возьмет на работу людей с ОВЗ
Землю с братских могил солдат Великой Отечественной из Бишкека отправят в Москву
Председательство России в ОДКБ совпало с 75-летием Дня Победы
В Беларуси высадят саженцы голубой ели из Кыргызстана в память о погибших воинах
В Бишкеке ветеранам вручили памятные медали за освобождение Беларуси
Культуру в массы. В Кыргызстане планируется оцифровать музейные фонды
«Бессмертный полк» — это вечная память о тех, кто отдал свою жизнь за нас
В Кыргызстане ветеранам ВОВ начали выплату единовременных денежных пособий
Цифра дня. В Кыргызстане осталось 356 ветеранов Великой Отечественной войны
Популярные новости
Штормовое предупреждение: нас ждет резкое похолодание Штормовое предупреждение: нас ждет резкое похолодание
Власти Казахстана призывают жителей Масанчи и&nbsp;Сортобе не&nbsp;уезжать в&nbsp;Кыргызстан Власти Казахстана призывают жителей Масанчи и Сортобе не уезжать в Кыргызстан
Пострадавшим в&nbsp;Масанчи нужна помощь. Кыргызстанцы объявили сбор гуманитарки Пострадавшим в Масанчи нужна помощь. Кыргызстанцы объявили сбор гуманитарки
Конфликт в&nbsp;Масанчи. Пограничники Кыргызстана продолжают усиленно нести службу Конфликт в Масанчи. Пограничники Кыргызстана продолжают усиленно нести службу
Бизнес
Целых 50&nbsp;ГИГАБАЙТ интернета + БЕЗЛИМИТ на&nbsp;соцсети и&nbsp;мессенджеры Целых 50 ГИГАБАЙТ интернета + БЕЗЛИМИТ на соцсети и мессенджеры
UFC 247: Джонс vs&nbsp;Рейес, Шевченко vs&nbsp;Чукагян. На&nbsp;канале UFC TВ&nbsp;только в&nbsp;O!TV UFC 247: Джонс vs Рейес, Шевченко vs Чукагян. На канале UFC TВ только в O!TV
Рекордный показатель! Более 97&nbsp;процентов населения обеспечены 4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! Рекордный показатель! Более 97 процентов населения обеспечены 4G LTE от О!
На&nbsp;Джеруе добыто 35&nbsp;тысяч тонн руды, идет пусконаладка На Джеруе добыто 35 тысяч тонн руды, идет пусконаладка
11 февраля, вторник
11:57
Новый вирус в Китае. МИД продолжит эвакуацию кыргызстанских студентов Новый вирус в Китае. МИД продолжит эвакуацию кыргызстан...
11:56
Убийство Саймаити. Расхождение в товарообороте КР и КНР обсуждает комиссия
11:38
На трассе Бишкек — Ош ограничили движение грузовиков из-за снегопада
11:37
ЦИК отмечает массовую регистрацию граждан в городах, где пройдут выборы
11:25
Оцифровать фото времен Великой Отечественной войны помогут кыргызстанцам