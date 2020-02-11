Оцифровать фото времен Великой Отечественной войны помогут кыргызстанцам

На российской военной базе «Кант» открылся пункт оцифровки фотографий и фронтовых писем времен Великой Отечественной войны. Об этом 24.kg сообщили организаторы.

Акция стартовала в рамках масштабного проекта «Дорога памяти». Его задача — сохранить подлинную историю войны, историю тех, кто жил и умирал, сражаясь против нацизма.

Пункт начал свою работу 10 февраля. Оцифрованные материалы — фотографии, письма, открытки — будут опубликованы в мультимедиагалерее проекта «Дорога памяти» в российском Подмосковье на аллее Главного храма Вооруженных сил России.