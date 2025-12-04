Какие документы должны храниться после оцифровки в оригинале, решили в Минцифры

Министерство цифрового развития и инновационных технологий определило виды документов, которые должны храниться в подлиннике даже после изготовления их цифровых дубликатов. Соответствующий документ вынесен на общественное обсуждение.
«Сегодня гражданину нет необходимости ежедневно носить с собой множество бумажных документов, таких как паспорт, ID-карта, свидетельство о регистрации транспортных средств, водительское удостоверение. При посещении медицинских и иных учреждений, где требуется предъявление свидетельства о рождении ребенка, достаточно цифрового формата через приложение «Тундук». Все больше документов создается и оцифровывается, что делает их доступными и удобными для использования в государственных и частных сервисах... Вместе с тем широкое распространение цифровых дубликатов порождает ошибочное мнение среди части граждан, что подлинники бумажных документов больше не нужны и могут быть уничтожены», — говорится в справке-обосновании.
В ведомстве напомнили, что в настоящее время отсутствуют интеграционные системы взаимного признания документов исключительно в цифровом формате. В частности, при пересечении государственных границ и при взаимодействии с иностранными учреждениями требуется предъявление бумажных оригиналов.
Кроме того, ряд документов имеет особую юридическую силу и значение для защиты прав граждан, национальной безопасности и архивного наследия страны. Это касается документов, удостоверяющих личность, документов воинского учета, актов гражданского состояния, правоустанавливающих документов на имущество, судебных решений, архивных материалов, документов о трудовой деятельности и образовании, а также документов, подтверждающих социальные права.
Минцифры составило перечень документов, обязательных к хранению в подлинниках:
- документы, удостоверяющие личность гражданина КР, в том числе военнослужащих, а также документы, удостоверяющие личность иностранца, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца;
- документы воинского учета;
- свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на официальный язык;
- документы о гражданстве, убежище, разрешении на проживание, а также «Мекен-карт» до истечения установленного срока хранения;
- документы о трудовой деятельности, трудовом стаже гражданина, а также документы, оформленные по результатам расследования несчастного случая на производстве либо профессионального заболевания;
- документы об образовании и (или) о квалификации, ученых степенях и ученых званиях, документы, связанные с прохождением обучения, выданные на территории иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на официальный язык;
- документы об образовании и (или) о квалификации, ученых степенях и ученых званиях, выдаваемые военными профессиональными образовательными организациями и военными образовательными организациями высшего образования;
- документы Национального архивного фонда, подлежащие передаче либо уже переданные на постоянное хранение в государственные и ведомственные архивы;
- документы, выданные (оформленные) органами дознания, следствия либо судом по гражданским, уголовным, экономическим, административным и иным делам, в том числе решения, приговоры, определения и постановления Конституционного суда, Верховного суда, местных и специализированных судов, учрежденных законом;
- учредительные документы некоммерческого юридического лица, предусмотренные в положении о порядке государственной регистрации юрлиц, филиалов (за исключением представления таких документов для осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на объекты недвижимости);
- нотариальные акты — завещания, все виды договоров, наследственные дела;
- договоры, порождающие финансовые и имущественные обязательства государства или крупных субъектов;
- документы по государственным закупкам, контрактам и ревизиям;
- правоустанавливающие документы на недвижимое имущество, кадастровые планы, геодезические и картографические материалы, лицензии на природопользование;
- книги государственной регистрации актов гражданского состояния;
- документы об интеллектуальной собственности (патенты, товарные знаки, лицензионные договоры, выданные иностранными органами);
- акты комиссий по чрезвычайным ситуациям и техногенным авариям;
- международные договоры, ноты, протоколы межгосударственных комиссий;
- документы на бланках строгой отчетности с защитными элементами (штампы, голограммы, мокрые печати) и иные оригиналы с уникальными физическими признаками;
- журналы обязательной регистрации (нотариальные, судебные, медицинские и другие), если их ведение предусмотрено законодательством;
- удостоверения и документы, подтверждающие право гражданина на получение социальной поддержки, а также документы, выданные иными органами исполнительной власти, в которых законодательством предусмотрена военная и приравненная к ней служба, и необходимые для осуществления пенсионного обеспечения лица, в целях назначения и перерасчета размера пенсий;
- документы о государственных и ведомственных наградах, государственных премиях и знаках отличия;
- медицинская карта амбулаторного пациента;
- медицинская карта пациента, получившего стационарные услуги.