Какие документы должны храниться после оцифровки в оригинале, решили в Минцифры

Министерство цифрового развития и инновационных технологий определило виды документов, которые должны храниться в подлиннике даже после изготовления их цифровых дубликатов. Соответствующий документ вынесен на общественное обсуждение.

«Сегодня гражданину нет необходимости ежедневно носить с собой множество бумажных документов, таких как паспорт, ID-карта, свидетельство о регистрации транспортных средств, водительское удостоверение. При посещении медицинских и иных учреждений, где требуется предъявление свидетельства о рождении ребенка, достаточно цифрового формата через приложение «Тундук». Все больше документов создается и оцифровывается, что делает их доступными и удобными для использования в государственных и частных сервисах... Вместе с тем широкое распространение цифровых дубликатов порождает ошибочное мнение среди части граждан, что подлинники бумажных документов больше не нужны и могут быть уничтожены», — говорится в справке-обосновании.

В ведомстве напомнили, что в настоящее время отсутствуют интеграционные системы взаимного признания документов исключительно в цифровом формате. В частности, при пересечении государственных границ и при взаимодействии с иностранными учреждениями требуется предъявление бумажных оригиналов.

Кроме того, ряд документов имеет особую юридическую силу и значение для защиты прав граждан, национальной безопасности и архивного наследия страны. Это касается документов, удостоверяющих личность, документов воинского учета, актов гражданского состояния, правоустанавливающих документов на имущество, судебных решений, архивных материалов, документов о трудовой деятельности и образовании, а также документов, подтверждающих социальные права.

Минцифры составило перечень документов, обязательных к хранению в подлинниках: