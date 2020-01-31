Аптекам Кыргызстана рекомендовали продавать не более 20 масок в одни руки

Министерство здравоохранения Кыргызстана призвало фармкомпании, аптеки и аптечные пункты ограничить отпуск масок в большом количестве. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.
По его данным, рекомендация связана с необходимостью равномерного обеспечения населения медицинскими масками.
Минздрав призывает отпускать одному человеку не более 20 медицинских масок.
В ведомстве напомнили, что временно прекращена поставка медицинских масок из России, Казахстана и Китая, поэтому Минздрав рассматривает возможные поставки из других стран (Турция, Корея, Индия).
«В понедельник в республику завезут 500 тысяч масок. В аптеках одноразовые маски и противовирусные лекарственные средства, антисептики, дезинфекционные средства есть в достаточном количестве», — отметили в Министерстве здравоохранения.
Параллельно вводят запрет на вывоз из КР медицинских масок и лекарств, необходимых в случае вспышки коронавирусной инфекции.
Кроме того, ведомство предупредило предпринимателей, чтобы не повышали цену на медицинские маски, антисептики, дезинфицирующие, противовирусные, антибактериальные лекарственные средства и препараты, применяемые для симптоматической терапии вирусных инфекций.
Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса. Решение приняли после первого подтвержденного случая передачи вируса от человека к человеку за пределами КНР. В борьбе с эпидемией примут более жесткие меры.
По последним данным, от нового коронавируса в Китае умерло уже 213 человек.
Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке. Вероятнее всего, 2019-nCoV — гибрид коронавирусов змеи и летучей мыши, который появился около двух лет назад, но только сейчас попал в организм человека.