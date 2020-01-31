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Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

Аптекам Кыргызстана рекомендовали продавать не более 20 масок в одни руки

Министерство здравоохранения Кыргызстана призвало фармкомпании, аптеки и аптечные пункты ограничить отпуск масок в большом количестве. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

По его данным, рекомендация связана с необходимостью равномерного обеспечения населения медицинскими масками.

Минздрав призывает отпускать одному человеку не более 20 медицинских масок.

В ведомстве напомнили, что временно прекращена поставка медицинских масок из России, Казахстана и Китая, поэтому Минздрав рассматривает возможные поставки из других стран (Турция, Корея, Индия).

«В понедельник в республику завезут 500 тысяч масок. В аптеках одноразовые маски и противовирусные лекарственные средства, антисептики, дезинфекционные средства есть в достаточном количестве», — отметили в Министерстве здравоохранения.

Параллельно вводят запрет на вывоз из КР медицинских масок и лекарств, необходимых в случае вспышки коронавирусной инфекции. 

Кроме того, ведомство предупредило предпринимателей, чтобы не повышали цену на медицинские маски, антисептики, дезинфицирующие, противовирусные, антибактериальные лекарственные средства и препараты, применяемые для симптоматической терапии вирусных инфекций.

Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса. Решение приняли после первого подтвержденного случая передачи вируса от человека к человеку за пределами КНР. В борьбе с эпидемией примут более жесткие меры.

По последним данным, от нового коронавируса в Китае умерло уже 213 человек.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке. Вероятнее всего, 2019-nCoV — гибрид коронавирусов змеи и летучей мыши, который появился около двух лет назад, но только сейчас попал в организм человека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142221/
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