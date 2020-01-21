Дело Курсана Асанова. Редактор газеты «Чындык» вновь вызван на допрос

Редактора газеты «Чындык» Турсунбека Бейшенбекова вновь вызвали на допрос в Военную прокуратуру. Об этом 24.kg сообщила его адвокат Таалайгуль Токтакунова.

Напомним, что сегодня ночью Первомайский районный суд Бишкека изменил санкцию, отпустив журналиста под домашний арест.

Таалайгуль Токтакунова отметила, что ни один из политиков не имеет никакого отношения к изменению меры пресечения.

«Задержание Турсунбека Бейшенбекова связано с его профессиональной деятельностью. Оно производилось с нарушениями законодательства. Суд дал объективную оценку действиям следствия и отпустил моего подзащитного под домашний арест», — сказала она.

Напомним, что редактора газеты «Чындык» Турсунбека Бейшенбекова задержали накануне после допроса в Военной прокуратуре в рамках уголовного дела экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова. Сам журналист заявлял, что не знаком близко с Курсаном Асановым.