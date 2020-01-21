11:31
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Дело Курсана Асанова. Редактор газеты «Чындык» вновь вызван на допрос

Редактора газеты «Чындык» Турсунбека Бейшенбекова вновь вызвали на допрос в Военную прокуратуру. Об этом 24.kg сообщила его адвокат Таалайгуль Токтакунова.

Напомним, что сегодня ночью Первомайский районный суд Бишкека изменил санкцию, отпустив журналиста под домашний арест.

Таалайгуль Токтакунова отметила, что ни один из политиков не имеет никакого отношения к изменению меры пресечения.

«Задержание Турсунбека Бейшенбекова связано с его профессиональной деятельностью. Оно производилось с нарушениями законодательства. Суд дал объективную оценку действиям следствия и отпустил моего подзащитного под домашний арест», — сказала она.

Напомним, что редактора газеты «Чындык» Турсунбека Бейшенбекова задержали накануне после допроса в Военной прокуратуре в рамках уголовного дела экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова. Сам журналист заявлял, что не знаком близко с Курсаном Асановым.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141065/
просмотров: 222
Версия для печати
Материалы по теме
Дело Курсана Асанова. Редактора газеты «Чындык» отпустили под домашний арест
Дело Курсана Асанова. Адвокат считает незаконным задержание журналиста
Дело Курсана Асанова. Экс-замглавы МВД предъявлено еще одно обвинение
Стало известно, за что задержали редактора газеты «Чындык»
Дело Курсана Асанова. Задержан редактор газеты «Чындык»
Дело Курсана Асанова. Редактора газеты «Чындык» вновь вызвали на допрос
Дело Курсана Асанова. Редактор газеты «Чындык» вышел с допроса
Конец внутреннему конфликту: сменился региональный директор радио «Азаттык»
Дело Курсана Асанова. На допрос в Военную прокуратуру вызвали журналиста
В телерадиокомпании «ЭлТР» новый генеральный директор
Популярные новости
У&nbsp;кыргызстанцев хотят изымать дома и&nbsp;участки. Документ уже в&nbsp;разработке У кыргызстанцев хотят изымать дома и участки. Документ уже в разработке
Дело Курсана Асанова. Экс-замглавы МВД предъявлено еще одно обвинение Дело Курсана Асанова. Экс-замглавы МВД предъявлено еще одно обвинение
Неделя-24. Все обвинения Алмазбека Атамбаева и&nbsp;почему митинговали за&nbsp;Баткен Неделя-24. Все обвинения Алмазбека Атамбаева и почему митинговали за Баткен
Дело Атамбаева. Один из&nbsp;обвиняемых состоит на&nbsp;учете в&nbsp;психиатрической больнице Дело Атамбаева. Один из обвиняемых состоит на учете в психиатрической больнице
Бизнес
Вакансия. Постпредству АБР в&nbsp;Кыргызской Республике требуется секретарь Вакансия. Постпредству АБР в Кыргызской Республике требуется секретарь
Beeline открывает первый контакт-центр на&nbsp;юге страны Beeline открывает первый контакт-центр на юге страны
Купи флагман от&nbsp;Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в&nbsp;подарок! Купи флагман от Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в подарок!
Успешное развитие. Как в&nbsp;Ноокате внедрили новый способ очистки улиц Успешное развитие. Как в Ноокате внедрили новый способ очистки улиц
21 января, вторник
11:13
Дело Курсана Асанова. Редактор газеты «Чындык» вновь вызван на допрос Дело Курсана Асанова. Редактор газеты «Чындык» вновь вы...
11:02
Выпавший с восьмого этажа мужчина не получил переломов
10:53
Дело Курсана Асанова. Редактора газеты «Чындык» отпустили под домашний арест
10:52
Раненому Жаабарсу посол Великобритании принес 10 килограммов мяса
10:08
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 21 января