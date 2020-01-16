Регистрация авто. Рассчитать стоимость теперь можно онлайн

Государственная регистрационная служба Кыргызстана запустила онлайн-калькулятор расчета стоимости регистрации и перерегистрации автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Воспользоваться онлайн-калькулятором можно на портале электронных услуг ГРС portal.srs.kg.
Сервис предлагает автовладельцам с учетом года выпуска, объема двигателя самостоятельно определить сумму сбора при регистрации транспортного средства.
После заполнения соответствующих полей калькулятор автоматически рассчитает стоимость.
При первичной регистрации и перерегистрации автомототранспортных средств взимается сбор. Его размер при первичной регистрации транспорта, ввезенного в страну, составляет 5 процентов, при перерегистрации — 0,3 процента от среднерыночной стоимости, определяемой ежегодно по утверждаемой правительством тарифной сетке.