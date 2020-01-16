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Общество

Регистрация авто. Рассчитать стоимость теперь можно онлайн

Государственная регистрационная служба Кыргызстана запустила онлайн-калькулятор расчета стоимости регистрации и перерегистрации автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Воспользоваться онлайн-калькулятором можно на портале электронных услуг ГРС portal.srs.kg.

Государственной регистрационной службы
Фото Государственной регистрационной службы. Запущен онлайн-калькулятор расчета стоимости регистрации и перерегистрации авто

Сервис предлагает автовладельцам с учетом года выпуска, объема двигателя самостоятельно определить сумму сбора при регистрации транспортного средства.

После заполнения соответствующих полей калькулятор автоматически рассчитает стоимость.

При первичной регистрации и перерегистрации автомототранспортных средств взимается сбор. Его размер при первичной регистрации транспорта, ввезенного в страну, составляет 5 процентов, при перерегистрации — 0,3 процента от среднерыночной стоимости, определяемой ежегодно по утверждаемой правительством тарифной сетке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140672/
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Регистрация авто. Рассчитать стоимость теперь можно онлайн