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Общество
Сюжеты: Дело Алмазбека Атамбаева, Освобождение Азиза Батукаева

Дело Атамбаева. Бывшего президента удалили из зала суда

Бывший президент Алмазбек Атамбаев покинул выездное заседание суда по делу о незаконном освобождении кримавторитета Азиза Батукаева. Процесс, напомним, проходит в здании ГКНБ.

Адвокат Атамбаева Сергей Слесарев рассказал 24.kg, почему его подзащитный вышел из кабинета, не спросив разрешения председательствующего судьи Эмиля Кайыпова.

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«Алмазбек Атамбаев не желает участвовать в процессе, так как он знает его исход. На сегодняшнем заседании мой подзащитный встал и попытался уйти, но судебные приставы преградили ему путь, но все-таки он прошел и вышел из кабинета. Это была акция протеста, и Алмазбек Атамбаев, безусловно, имеет право на такую форму выражения своего несогласия с беззаконием. Но суд расценил его действия как нарушение порядка проведения судебного заседания и вынес постановление об удалении Атамбаева из зала и продолжении заседания суда без него. Видимо, таким образом суд нашел выход из ситуации. Но фактически Атамбаев ушел сам», — сказал Сергей Слесарев.

Суд продолжился, защита обвиняемых заявила ходатайство о несоблюдении условий судебного заседания и его переносе в связи с отсутствием одного из адвокатов Атамбаева. Кроме того, они настаивают на переносе процесса из ГКНБ в здание Первомайского райсуда. Судья отклонил все ходатайства. Сергей Слесарев заявил отвод судье. Он также не принят.

Заседание прервалось, поскольку одному из подсудимых, бывшему главе Центра онкологии Абдухалиму Раимжанову стало плохо, ему вызвали скорую помощь. Процесс продолжится 14 января.

Расследование дела о незаконном освобождении криминального авторитета возобновилось в январе 2019-го. В суд его передали в октябре.

Обвиняемыми проходят 19 человек. Это врачи и лаборант, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, в том числе бывший глава государства Алмазбек Атамбаев.
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