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Общество

Цифра дня. 5 тысяч 620 воинов-афганцев проживает в Кыргызстане

В Кыргызстане, по данным организаций, поддерживающих воинов-интернационалистов, проживает 5 тысяч 620 тех, кто воевал в Афганистане.

В Бишкеке зарегистрировано 782 ветерана (в том числе 76 стоят в очереди на улучшение жилищных условий и 3 — в очереди на получение земельных участков под строительство).

Депутат Кожобек Рыспаев выступил с инициативой выдавать земельные участки таким нуждающимся вне очереди.

Отмечается, что всего с Киргизской ССР на войну в Демократическую Республику Афганистан был отправлен 7 тысяч 141 кыргызстанц. Не вернулись обратно 249 человек, 4 пропали без вести; стали инвалидами: I группы — 17 человек, II — 61, III — 305. Около 1,5 тысячи человек получили ранения и контузию.
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