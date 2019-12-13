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Общество

ГКНБ Кыргызстана распространил видео задержания сотрудников Госэкотехинспекции

ГКНБ Кыргызстана распространил видео задержания сотрудников Госэкотехинспекции.

«Группа должностных лиц ведомства создала устойчивую схему по систематическому получению денежных средств от частных компаний за положительное решение вопросов, отнесенных в компетенцию архитектурно-строительного надзора. В рамках ранее возбужденного уголовного дела по статьям «Коррупция» и «Получение взятки» установлены фигуранты коррупционной цепи. При очередном получении и распределении $2 тысяч с поличным поймали начальника управления А.Т. и главного инспектора Б.Б. В рамках досудебного производства задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР всего шесть должностных лиц», — сообщили ранее в ведомстве.
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