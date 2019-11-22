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Общество

Скандал с контрабандными схемами. Генпрокуратура возбудила уголовное дело

Генеральная прокуратура рассмотрела журналистское расследование «Азаттыка», Kloop и OCCRP. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

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В ведомстве напомнили, что в публикации указывается о том, что бизнесмену Айеркену Саймаити на территории Кыргызстана неизвестные лица неоднократно угрожали убийством, поэтому он вынужден был бежать в Турцию.

«Для проверки опубликованного журналистского расследования в части угрозы убийством в отношении Айеркена Саймаити, а также отдельных журналистов Генпрокуратурой указанные сведения зарегистрированы в ЕРПП по статье «Покушение на убийство» УК КР. Досудебное производство поручено следственной службе МВД. Ход досудебного производства взят на контроль Генпрокуратурой», — прокомментировали в надзорном органе.
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