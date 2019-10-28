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Общество
Сюжет: Дело энергетиков

Дело энергетиков. Все подсудимые согласились дать показания в суде

Обвиняемые в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека согласились дать показания в суде. Об этом журналистам сообщил адвокат Сапара Исакова Замир Жоошев.

По его словам, подсудимые вынуждены пойти на такие меры. Суд вынес два постановления — о принудительном приводе обвиняемых в зал заседаний, а также о продолжении процесса, даже если подсудимые откажутся давать показания.

«Обвиняемый Жолдошбек Назаров говорил, что будет давать показания после Салайдина Авазова, поскольку тот был его начальником. Сейчас его обязывают выступить, не дожидаясь Авазова. Все остальные тоже вынуждены давать показания. Они поняли, что даже без них могут вынести приговор», — сказал Замир Жоошев.

Напомним, что ранее обвиняемые в коррупции при модернизации ТЭЦ столицы отказались выходить из конвойной комнаты до тех пор, пока в суде не допросят двух свидетелей — экспертов Г.Асанову и Е.Хафизова. Они выносили заключение о нанесенном ущербе в $111 миллионов.

По делу о модернизации ТЭЦ в СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
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