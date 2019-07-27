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Агент 024

Волны на асфальте в Бишкеке. Когда работу приходится переделывать

Бишкекчане продолжают находить дефекты в городской инфраструктуре и сообщать о них в рубрику «Агент 024». Уже не первую неделю больше всего жалоб поступает на дороги. Где-то люди недовольны ремонтом, а где-то нет разметки. Сотрудники Бишкекасфальтсервиса проявили завидную оперативность и устранили проблемы.

1Покрытие заменили

На проспекте Жибек Жолу они отреставрировали и обновили верхний слой асфальта. Покрытие, напомним, пошло волнами, хотя положили его всего пару месяцев назад.

2Ступеньки отремонтировали

На Южной магистрали отремонтировали лестницу, по которой жители поднимаются на велодорожку и аллею. Взамен сломанных прутьев приварили новые. Однако горожане отмечают, что сама конструкция очень неудобна. Особенно если подниматься приходится с велосипедами или колясками.

3Зебру нарисовали

На улице Шопокова Бишкекасфальтсервис нанес новую разметку на пешеходный переход. Теперь переходить дорогу будет безопаснее.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру 0555312024.
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